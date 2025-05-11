Pré-Sal Petróleo, PF e Câmara do ES: mais de 20 mil vagas em concursos e seleções

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos 177 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 20 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os postos estão disponíveis em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 35 mil no Tribunal de Justiça do Ceará, com prazo de inscrição aberto até 22 de maio.

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A (Pré-Sal Petróleo) está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 100 vagas para cargos de nível superior. Os ganhos podem chegar a R$ 19.610. Os interessados podem se inscrever até 14 de maio.

Já as inscrições para o certame da Polícia Federal seguem até 21 de maio. São 192 vagas, sendo 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para quem tem nível superior. Do total de postos, dois são para o Espírito Santo. Os salários chegam a R$ 11 mil.

A Câmara de Vargem Alta, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu um processo seletivo simplificado para contratar servente, motorista, adjunto de secretaria, auxiliar administrativo, oficial administrativo, advogado e contador. O salário pode chegar a R$ 3,5 mil. Os interessados podem se inscrever nos dias 12 de 13 de maio.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar um professor substituto nas disciplinas de Português ou Português-Espanhol ou Português-Inglês no campus de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Os interessados podem se inscrever até 20 de maio. Os ganhos chegam a R$ 5.949,07.