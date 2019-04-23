Porto de Vitória abre processo seletivo com salário de até R$ 18 mil

Porto de Vitória abre vagas para profissionais de nível superior Crédito: Carlos Alberto Silva

A Companhia de Docas do Espírito Santo (Codesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo preencher três vagas em comissão. As chances são para Ouvidor (1), Coordenador de Contratos Comerciais (1) e Superintendente de Projetos (1). A remuneração pode chegar a R$ 18 mil.

Os interessados devem enviar o currículo para [email protected] até as 23h59 do dia 7 de maio de 2019, sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto. De acordo com informações da estatal, a documentação comprobatória da experiência relatada será exigida apenas dos candidatos pré-selecionados.

A seleção é aberta a qualquer profissional que não esteja em situação de impedimento legal. Os cargos são de livre nomeação e provimento (cargo em comissão).

O processo seletivo será feito mediante análise de currículo e entrevista pessoal com os candidatos pré-selecionados.

OUVIDOR

Requisitos: Mínimo de 7 anos de graduação em Direito, Engenharia, Economia, Serviço Social, Administração de Empresas, Psicologia ou Relações Públicas. É desejável ter pós-graduação (lato sensu, MBA, mestrado ou doutorado).

Experiência comprovada em: Mediação de conflitos; modelagem e implantação de programa de integridade e compliance; recebimento e tratamento de denúncias e manifestações;

Habilidades necessárias: capacidade de comunicação, sensibilização, empatia, convencimento das pessoas, controle de processos, avaliação da efetividade dos elementos do mecanismo de integridade, relacionamento com todos os níveis da organização, tratamento de denúncias, sugestão de medidas (corretivas, mitigadoras, disciplinares), elaboração, organização e gestão de documentos, identificação de riscos empresariais a partir de informações coletadas no canal de Ouvidoria, etc.

Remuneração: R$ 12.667,77 + vantagens previstas em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

COORDENADOR DE CONTRATOS COMERCIAIS

Requisitos: Mínimo de 7 anos de graduação em Direito, Engenharia ou Economia. Desejável ter Pós-graduação (lato sensu, MBA, mestrado ou doutorado).

Experiência comprovada em: Gestão de contratos portuários tais como: arrendamento, concessão, cessão de uso, etc.; análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos; confecção de minutas de contratos administrativos, preferencialmente, relativos ao segmento portuário; habilidades necessárias: capacidade analítica para examinar eventuais desequilíbrios contratuais, organizar processos administrativos e implantar métodos de gestão contratual, gerenciar patrimônio imobiliário junto a demais entes públicos, elaborar relatórios (estatísticos, operacionais, financeiros e de investimentos), manter adequado relacionamento institucional com parceiros comerciais da CODESA.

Remuneração: R$ 12.667,77 + vantagens previstas em ACT.

SUPERINTENDENTE DE PROJETOS

Requisitos: Mínimo de 10 anos de graduação em Engenharia, Economia ou Administração. Desejável ter Pós-graduação (lato sensu, MBA, mestrado ou doutorado), experiência no relacionamento com o mercado e na prospecção de novos negócios no segmento portuário.

Experiência comprovada em: Gerenciamento de projetos multidisciplinares com uso de metodologia (preferencialmente PMI/PMBOK – Project Management Institute); coordenação de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental; experiência em relacionamento institucional com órgãos de controle (Antaq, IEMA, etc.); habilidades necessárias: planejamento e gerenciamento de projetos, gestão de pessoas e de equipes multidisciplinares, boa capacidade de relacionamento com parceiros comerciais e órgãos de controle, orientação para resultados, capacidade de interagir com todos os setores da Codesa.

Remuneração: R$ 18.377,44 + vantagens previstas em ACT.