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Nova turma

Polícia Civil do ES vai convocar mais 42 delegados aprovados em concurso

As convocações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande na manhã desta terça-feira (3); remuneração inicial da carreira é de R$ 13 mil

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 15:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 set 2024 às 15:15
Viaturas da Polícia Civil
Novos delegados vão reforça a equipe de segurança pública Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) autorizou a convocação de mais 42 delegados aprovados no concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo. O certame foi realizado em 2022, com salário de R$ 13.569. Na ocasião, a oferta foi de 40 postos.
“Mais notícia boa para segurança pública do Estado. Já autorizei o secretário de segurança e o delegado-geral da Polícia Civil a fazer a convocação para fortalecer o programa Estado Presente e garantindo ainda mais proteção para a população capixaba”, afirmou o chefe do Poder Executivo.
Esta será a segunda turma para delegados aprovados no último concurso. O governador, entretanto, não informou quando será feita essa convocação.
“A chegada desses novos profissionais que vão comandar investigações, delegacias e operações policiais será muito importante. É mais um investimento feito na Polícia Civil para que possamos ter mais eficiência no nosso trabalho e dar uma resposta à nossa sociedade”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.
O Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia é a última etapa do Concurso Público para o Cargo de Delegado de Polícia, realizado sob a responsabilidade da PCES, nos termos da Lei Estadual nº 844/2016, de caráter eliminatório. O curso tem carga horária total de 540 horas-aula e será realizado na modalidade presencial. De acordo com a corporação, a convocação deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado em data ainda não definida.
O certame foi lançado em julho de 2022 e foi organizado pelo Cebraspe. Ao todo, 9.177 candidatos se inscreveram para fazer as provas.
Polícia Civil do ES vai convocar mais 42 delegados aprovados em concurso
O certame para delegados conta com as seguintes etapas: provas objetiva e discursiva, exame de aptidão física, exame de sanidade mental e física, teste psicotécnico, prova oral, avaliação de títulos, comprovação de cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.

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