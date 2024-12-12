Polícia Civil do ES vai abrir concurso com 1.052 vagas em 2025

Polícia Civil vai contar com novos oficiais investigadores Crédito: Fernando Madeira

Bom Dia ES, o governador do Estado, Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) vai abrir concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de Polícia (OIP) em 2025. Os candidatos devem ter nível superior. Em entrevista ao, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), confirmou as contratações.

“Vamos abrir concurso com mais de mil vagas. A nova lei da Polícia Civil estabeleceu que não tem mais escrivão, investigador e agente. Agora são apenas as carreiras de delegado e investigador. O certame já está autorizado e a Secretaria de Segurança e a corporação já estão preparando o edital”, ressaltou Casagrande.

O salário inicial é de R$ 7.857,33 , entretanto, a partir de dezembro, o valor será fixado em R$ 8.171,62.

Ainda durante a entrevista, o chefe do Poder Executivo destacou a intenção do governo no fortalecimento da área de segurança pública. Segundo ele, haverá certame na Polícia Penal (com 600 vagas) e na Polícia Militar.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou, em nota, que atualmente, a comissão responsável pela organização do concurso está em fase de formação, e os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento.

De acordo com a Lei Complementar nº. 1.093, o certame será composto por seis fases: