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Em 2025

Polícia Civil do ES vai abrir concurso com 1.052 vagas em 2025

Governador Renato Casagrande confirmou as contratações; oportunidades serão para o cargo de oficial investigador de polícia, que exige o nível superior

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 09:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 dez 2024 às 09:18
Viaturas da Polícia Civil
Polícia Civil vai contar com novos oficiais investigadores Crédito: Fernando Madeira
Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) vai abrir concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de Polícia (OIP) em 2025. Os candidatos devem ter nível superior. Em entrevista ao Bom Dia ES, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), confirmou as contratações.
“Vamos abrir concurso com mais de mil vagas. A nova lei da Polícia Civil estabeleceu que não tem mais escrivão, investigador e agente. Agora são apenas as carreiras de delegado e investigador. O certame já está autorizado e a Secretaria de Segurança e a corporação já estão preparando o edital”, ressaltou Casagrande.
O salário inicial é de R$ 7.857,33 , entretanto, a partir de dezembro, o valor será fixado em R$ 8.171,62.
► ES vai abrir concurso para mil policiais civis para reforçar investigação
Ainda durante a entrevista, o chefe do Poder Executivo destacou a intenção do governo no fortalecimento da área de segurança pública. Segundo ele, haverá certame na Polícia Penal (com 600 vagas) e na Polícia Militar.
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou, em nota, que atualmente, a comissão responsável pela organização do concurso está em fase de formação, e os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento.
De acordo com a Lei Complementar nº. 1.093, o certame será composto por seis fases:
  • Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos
  • Exame de aptidão física
  • Exame de saúde
  • Exame psicotécnico
  • Investigação criminal e social
  • Curso de formação profissional

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