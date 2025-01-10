Polícia Civil do ES prepara concurso público com 1.052 vagas

Polícia Civil vai contratar novos oficiais investigadores Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) já deu o pontapé inicial para os preparativos para o concurso público com 1.052 vagas para oficiais investigadores. E um importante passo foi dado com a definição dos nomes que fazem parte da comissão organizadora do certame. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (10). O edital está previsto para ser publicado ainda em 2025. De acordo com a corporação, os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento.

Eles serão responsáveis por executar as atividades relativas à formalização, execução contratual e realização do processo seletivo. Os trabalhos serão feitos durante todo o processo seletivo até a homologação do resultado final.

A equipe será composta por seis membros:

A equipe será composta por seis membros: Presidente

Robson Alves Damasceno - diretor da Academia da Polícia Civil (Acadepol) Membros

Nicolle Santiago de Castro Perúsia - representante da PC ES

Nathalia Dalbem Krohling - representante da PC ES

Jordano Bruno Gasperazzo Leite - representante da Sesp

Adriana Cozer Knack - representante da Seger Suplente

Lana Lages - suplente do representante da Sesp.

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Para participar, o candidato vai precisar ter nível superior em qualquer área, além da carteira de habilitação na categoria B. O salário inicial é de R$ 7.857,53, passando para R$ 8.383,43 a partir de dezembro de 2026.

A carreira de oficial investigador foi criada no final de outubro, com a sanção da Lei Complementar nº 1.093. O texto unificou os cargos de investigador, escrivão e agente. A reformulação foi necessária para adequar o quadro funcional da corporação às diretrizes estabelecidas pela Lei Orgânica das Polícias Civis, sancionada no final de 2023.

De acordo com a legislação, o contará com as seguintes etapas: