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Polícia Civil do ES prepara concurso público com 1.052 vagas

Os nomes dos membros que fazem parte da comissão organizadora foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (10); edital será publicado em breve

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 10:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jan 2025 às 10:02
Viaturas da Polícia Civil
Polícia Civil vai contratar novos oficiais investigadores Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) já deu o pontapé inicial para os preparativos para o concurso público com 1.052 vagas para oficiais investigadores. E um importante passo foi dado com a definição dos nomes que fazem parte da comissão organizadora do certame. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (10). O edital está previsto para ser publicado ainda em 2025. De acordo com a corporação, os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento. 
15 concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025
Eles serão responsáveis por executar as atividades relativas à formalização, execução contratual e realização do processo seletivo. Os trabalhos serão feitos durante todo o processo seletivo até a homologação do resultado final.
As contratações já foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) e estão previstas no Orçamento estadual deste ano.
A equipe será composta por seis membros:

A equipe será composta por seis membros:

Presidente
Robson Alves Damasceno - diretor da Academia da Polícia Civil (Acadepol)

Membros 
Nicolle Santiago de Castro Perúsia - representante da PC ES
Nathalia Dalbem Krohling - representante da PC ES
Jordano Bruno Gasperazzo Leite - representante da Sesp 
Adriana Cozer Knack - representante da Seger

Suplente
Lana Lages - suplente do representante da Sesp.

Polícia Civil do ES prepara concurso público com 1.052 vagas -
Para participar, o candidato vai precisar ter nível superior em qualquer área, além da carteira de habilitação na categoria B. O salário inicial é de R$ 7.857,53, passando para R$ 8.383,43 a partir de dezembro de 2026.
Como começar a estudar para concurso público do zero
A carreira de oficial investigador foi criada no final de outubro, com a sanção da Lei Complementar nº 1.093. O texto unificou os cargos de investigador, escrivão e agente. A reformulação foi necessária para adequar o quadro funcional da corporação às diretrizes estabelecidas pela Lei Orgânica das Polícias Civis, sancionada no final de 2023. 
De acordo com a legislação, o contará com as seguintes etapas: 
  • Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos
  • Exame de aptidão física
  • Exame de saúde
  • Exame psicotécnico
  • Investigação criminal e social
  • Curso de formação profissional

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