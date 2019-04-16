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173 vagas

Polícia Civil do ES divulga resultado das provas objetivas

Corporação divulgou a relação dos candidatos que atingiram a nota prevista para os exames; ainda cabe recurso

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 12:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 abr 2019 às 12:49
O concurso da Polícia Civil visa preencher 173 vagas Crédito: Divulgação
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) divulgou nesta terça-feira (16) o resultado preliminar das provas objetivas do concurso público para a contratação de 173 servidores. As provas foram aplicadas no dia 24 de março.
Confira o resultado 
A listagem conta com a relação dos candidatos que atingiram a nota prevista para os exames, conforme estabelece o subitem 9.4 do Edital de Abertura nº 001/2018. Além disso, a corporação divulgou o gabarito pós-recurso.
Quem não concordar com o resultado pode entrar com recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, da 0h do dia 17 de abril de 2019 até as 23h59 do dia 18 de abril de 2019.
O concurso público da Polícia Civil tem como objetivo preencher 173 vagas e atraiu 78.968 candidatos. O cargo mais bem procurado foi o de investigador com 33.327 participações, seguido por auxiliar de perícia médica com 24.047, e escrivão de polícia, com 10.229 inscritos.
A jornada de trabalho destes novos servidores ocorre em 30h e 40h semanais, com subsídio de R$ 3.622,008 a R$ 5.103,84.
Além da prova objetiva, os candidatos farão ainda Perícia Médica para candidatos com deficiência, Teste de Aptidão Física, Inspeção de Saúde, Avaliação Psicológica, Investigação Criminal e Social e Curso de Formação Profissional.
 

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