Polícia Civil do ES convoca aprovados para curso de formação de delegados

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) divulgou o edital de convocação para matrícula no curso de formação de delegados, referente ao concurso de 2022. No início de setembro, o governador Renato Casagrande (PSB) havia anunciado que seriam chamados 42 aprovados no último certame.
Clique aqui para conferir a convocação. A lista contempla os candidatos aprovados até a sexta etapa do processo seletivo.
De acordo com o edital de convocação, a matrícula será realizada somente via E-Docs, no período das 8 horas do dia 30 de setembro até as 23h59 do dia 3 de outubro de 2024.
Os candidatos convocados deverão acessar o endereço eletrônico acessocidadao.es.gov.br. As orientações estão no edital de convocação.
Ao todo serão realizadas três chamadas. Após esse período, se houver candidato que não tenha efetivado a matrícula, dentro das 42 vagas previstas, será convocado outro candidato, observando a ordem de classificação.
O curso de formação vai começar no dia 4 de novembro e a previsão do término será em 19 de fevereiro de 2025.
O concurso para delegados da PCES foi lançado em julho de 2022 e foi organizado pelo Cebraspe. A oferta foi de 40 postos, com salário de R$ 13.569. A seleção contou com a participação de 9.177 candidatos.