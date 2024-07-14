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175 editais

PMES, TSE e Prefeitura da Serra: concursos e seleções têm mais de 51 mil vagas

Há oportunidades para cargos efetivos e temporário e para profissionais de todos os níveis de escolaridade; confira a lista completa com as datas e os editais
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jul 2024 às 18:53

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 18:53

Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília
Justiça eleitoral tem concurso com 412 vagas Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A semana começa com 175 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 51 mil vagas em todo o país. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para ocupar postos efetivos e temporários.
As seleções são para preencher funções em prefeituras, governos estaduais, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Prefeitura da Serra vai contratar 646 novos servidores. Ao todo, são 371 para área da Saúde, 53 para auditor fiscal, 33 para agente municipal de trânsito e outras 185 para outras carreiras. Os salários podem chegar a R$ 12 mil. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam conforme o certame.
O prazo para se inscrever no concurso para professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) termina na próxima quarta-feira (17). A oferta é de 44 vagas para dar aula no magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, mais acréscimos.

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As inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 23 de julho. São 40 vagas para quem tem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.
Na esfera federal, o destaque fica por conta do concurso do Ministério das Relações Exteriores, que lançou edital com 50 oportunidades para diplomata. O cargo exige que o candidato tenha curso superior e oferece salário de quase R$ 21 mil. As inscrições começam nesta segunda-feira (15) e seguem até 26 de julho.
E, na próxima quinta-feira, 18 de julho, terminam as inscrições do concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 412 vagas, das quais sete para o Espírito Santo. As chances são para os cargos de técnico e analista, que exigem o nível superior. Os ganhos chegam a R$ 13 mil.

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