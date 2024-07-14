PMES, TSE e Prefeitura da Serra: concursos e seleções têm mais de 51 mil vagas

Justiça eleitoral tem concurso com 412 vagas Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A semana começa com 175 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 51 mil vagas em todo o país. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para ocupar postos efetivos e temporários.

As seleções são para preencher funções em prefeituras, governos estaduais, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

O prazo para se inscrever no concurso para professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) termina na próxima quarta-feira (17). A oferta é de 44 vagas para dar aula no magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, mais acréscimos.

As inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 23 de julho. São 40 vagas para quem tem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.

Na esfera federal, o destaque fica por conta do concurso do Ministério das Relações Exteriores, que lançou edital com 50 oportunidades para diplomata. O cargo exige que o candidato tenha curso superior e oferece salário de quase R$ 21 mil. As inscrições começam nesta segunda-feira (15) e seguem até 26 de julho.