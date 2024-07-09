PMES prorroga prazo de inscrição de concurso para oficiais

Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 23 de julho de 2024. Inicialmente, o prazo terminaria na última segunda-feira (8). A oferta é de 40 vagas para candidatos que tenham o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. Após a incorporação, a remuneração chega a R$ 10.005,36.

Segundo informações da corporação, a data de aplicação das provas objetiva e discursiva não sofrerá alteração, permanecendo no dia 15 de setembro de 2024. O cronograma com as demais fases do certame segue inalterado, conforme está previsto no edital.

O concurso contará com provas objetivas e Teste de Aptidão Física (TAF), além de outras etapas. Os selecionados farão bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da corporação.

Saiba mais sobre o concurso

VAGAS

40 para oficiais, sendo 30 para ampla concorrência, oito para negros e duas para indígenas.

REMUNERAÇÃO

No primeiro ano do curso, a remuneração será de R$ 4,384,75, passando para R$ 5.225,81 no segundo ano e para R$ 5.646,34, no terceiro. Após a formação, o aprovado assume o cargo de aspirante a oficial e terá ganhos de R$ 10.005,36.

REQUISITOS

Nível médio completo;

Altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;

Idade mínima de 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso.

INSCRIÇÕES

TAXA

R$ 93

ETAPAS

O concurso contará com oito etapas:

Prova objetiva e de redação

Teste de Aptidão Física (TAF)

Avaliação Psicológica

Investigação Social

Exame de Saúde

Entrega de documentação

Classificação para Fins de Matrícula no Curso de Formação

Curso de Formação de Oficiais

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 15 de setembro.

O QUE CAI NA PROVA

Ao todo, os candidatos terão que responder 80 questões de:

Conhecimentos básicos:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Geografia

História

Informática

Conhecimentos específicos:

Noções de Direito Administrativo e Constitucional

Também haverá prova de redação, a respeito de tema constante do conteúdo programático de conhecimentos gerais ou específicos.

COMO SERÁ O TAF

O Teste de Aptidão Física está agendado para o dia 8 de dezembro.

Os candidatos farão os seguintes exercícios:

Flexão na barra fixa

Agilidade

Corrida de 2.400 metros

Abdominal remador

VALIDADE

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da corporação.