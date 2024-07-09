Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • PMES prorroga prazo de inscrição de concurso para oficiais
Carreira militar

PMES prorroga prazo de inscrição de concurso para oficiais

Oferta é de 40 vagas; os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. Selecionados farão bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da corporação
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jul 2024 às 08:26

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 08:26

Quartel da Policia Militar
Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 23 de julho de 2024. Inicialmente, o prazo terminaria na última segunda-feira (8).  A oferta é de 40 vagas para candidatos que tenham o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. Após a incorporação, a remuneração chega a R$ 10.005,36.
O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.
Segundo informações da corporação, a data de aplicação das provas objetiva e discursiva não sofrerá alteração, permanecendo no dia 15 de setembro de 2024. O cronograma com as demais fases do certame segue inalterado, conforme está previsto no edital.
O concurso contará com provas objetivas e Teste de Aptidão Física (TAF), além de outras etapas. Os selecionados farão bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da corporação.

Saiba mais sobre o concurso

VAGAS
40 para oficiais, sendo 30 para ampla concorrência, oito para negros e duas para indígenas.
REMUNERAÇÃO
No primeiro ano do curso, a remuneração será de R$ 4,384,75, passando para R$ 5.225,81 no segundo ano e para R$ 5.646,34, no terceiro. Após a formação, o aprovado assume o cargo de aspirante a oficial e terá ganhos de R$ 10.005,36.
REQUISITOS
  • Nível médio completo;
  • Altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres;
  • Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;
  • Idade mínima de 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso.
INSCRIÇÕES
As inscriçõespodem ser feitas até o dia 23 de julho de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.
TAXA
R$ 93
ETAPAS
O concurso contará com oito etapas:
  • Prova objetiva e de redação
  • Teste de Aptidão Física (TAF)
  • Avaliação Psicológica
  • Investigação Social
  • Exame de Saúde
  • Entrega de documentação
  • Classificação para Fins de Matrícula no Curso de Formação 
  • Curso de Formação de Oficiais
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 15 de setembro.
O QUE CAI NA PROVA
Ao todo, os candidatos terão que responder 80 questões de:
  • Conhecimentos básicos:
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico e Matemático
  • Geografia
  • História
  • Informática
  • Conhecimentos específicos: 
  • Noções de Direito Administrativo e Constitucional
Também haverá prova de redação, a respeito de tema constante do conteúdo programático de conhecimentos gerais ou específicos.
COMO SERÁ O TAF
O Teste de Aptidão Física está agendado para o dia 8 de dezembro.
Os candidatos farão os seguintes exercícios:
  • Flexão na barra fixa
  • Agilidade
  • Corrida de 2.400 metros
  • Abdominal remador
VALIDADE
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da corporação.
MAIS INFORMAÇÕES
Para ler o edital completo, clique aqui

LEIA MAIS 

TSE abre inscrição de concurso nesta terça-feira (4) com vagas no ES

TSE, Ceasa e Câmara do ES: concursos e seleções têm mais de 33 mil vagas

Prefeitura de Vitória prepara novo concurso com salário de até R$ 21 mil

ES vai abrir concurso para mil policiais civis para reforçar investigação

Ceasa abre concurso com 35 vagas com salário de até R$ 8 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados