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Carreira pública

PMES, Ifes e prefeituras do ES: mais de 43 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para diplomatas, policiais militares, auditores de controle interno, agente municipal de trânsito, entre outros postos; veja a lista completa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jul 2024 às 19:11

Publicado em 21 de Julho de 2024 às 19:11

Pelo menos 204 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 43 mil vagas em diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os candidatos podem se inscrever para oportunidades efetivas e temporárias em prefeituras, governos estaduais, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
As inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo terminam nesta terça-feira (23). A oferta é de 40 vagas, com salário que chega a R$ 10 mil, após a formação. Os candidatos precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos.
Quartel da Policia Militar
Polícia Militar do ES tem 40 vagas para oficial combatente Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o certame de professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foram prorrogadas até o dia 4 de agosto. São 49 postos para o magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, mais acréscimos.
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para dois concursos públicos. O primeiro deles é para preencher 31 vagas nos cargos de analista em gestão pública e auditor de controle interno. O segundo edital prevê a contratação de três procuradores. As inscrições seguem até 5 de agosto, e os salários podem chegar a R$ 21 mil.
Já a Prefeitura da Serra vai contratar 646 novos servidores. Ao todo, são 371 para a área da Saúde, 53 para auditor fiscal, 33 para agente municipal de trânsito e 185 para outras carreiras. Os salários podem chegar a R$ 12 mil. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam conforme o certame.
Na esfera federal, o Ministério da Pesca e Agricultura está com inscrições abertas para 264 vagas temporárias. Os interessados têm até 25 de julho para garantir a participação na seleção.
E até o dia 26 de julho podem ser feitas as inscrições para o concurso de diplomatas do Ministério das Relações Exteriores. São 50 vagas para candidatos que tenham curso superior. O salário oferecido é de quase R$ 21 mil.

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