PMES, Ifes e prefeituras do ES: mais de 43 mil vagas em concursos e seleções

Na esfera federal, o Ministério da Pesca e Agricultura está com inscrições abertas para 264 vagas temporárias. Os interessados têm até 25 de julho para garantir a participação na seleção.

E até o dia 26 de julho podem ser feitas as inscrições para o concurso de diplomatas do Ministério das Relações Exteriores. São 50 vagas para candidatos que tenham curso superior. O salário oferecido é de quase R$ 21 mil.