Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • PMES, Ceasa e Sesa: concursos e seleções têm quase 50 mil vagas
190 editais

PMES, Ceasa e Sesa: concursos e seleções têm quase 50 mil vagas

Há chances para policiais, analistas, médicos, técnico em enfermagem, professor, entre outras funções; veja a lista completa com as principais datas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2024 às 19:20

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 19:20

Quase 50 mil vagas estão abertas em 190 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever para trabalhar em prefeituras, governos estaduais, justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
As inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo seguem até o dia 23 de julho. São 40 vagas para quem tem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.
Quartel da Policia Militar
Quartel da Policia Militar: concurso de oficiais está aberto Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.197,91 a R$ 11.676,41, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de julho.
Ainda na esfera estadual, as inscrições para as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) foram prorrogadas até o dia 14 de julho. A oferta é de 35 oportunidades, com salários que chegam a R$ 8,1 mil.
Já as prefeituras de Guarapari, Ibitirama, Vila Pavão e Vitória publicaram editais para a contratação de temporários.
O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.

LEIA MAIS 

'Enem dos Concursos': convocações começam em janeiro de 2025; veja novas datas

Governo do ES vai abrir concurso com 600 vagas para Polícia Penal

Correios anunciam PDV e concurso para contratar 3,2 mil carteiros

16 concursos no ES para ficar de olho até o final de 2024

Sedu do ES prepara novo concurso para professores e agentes educacionais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Governo do ES Ceasa Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados