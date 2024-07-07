PMES, Ceasa e Sesa: concursos e seleções têm quase 50 mil vagas

Já as prefeituras de Guarapari, Ibitirama, Vila Pavão e Vitória publicaram editais para a contratação de temporários.

O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.