PMES, Ceasa e Sesa: concursos e seleções têm quase 50 mil vagas

Quase 50 mil vagas estão abertas em 190 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever para trabalhar em prefeituras, governos estaduais, justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
As inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo seguem até o dia 23 de julho. São 40 vagas para quem tem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.197,91 a R$ 11.676,41, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de julho.
Ainda na esfera estadual, as inscrições para as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) foram prorrogadas até o dia 14 de julho. A oferta é de 35 oportunidades, com salários que chegam a R$ 8,1 mil.
Já as prefeituras de Guarapari, Ibitirama, Vila Pavão e Vitória publicaram editais para a contratação de temporários.
O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.