Petrobras: últimos dias para se inscrever no Programa de Estágio

Seleção de estagiários da Petrobras visa preencher 72 vagas imediatas Crédito: Petrobras/divulgação

Os estudantes interessados em fazer estágio na Petrobras devem ficar atentos: o prazo de inscrições para o Programa de Estágios termina nesta quinta-feira, 9 de maio. São 792 vagas para quem está partir do 3º período de cursos de Níveis Técnico e Superior, com exceção da formação de Direito em que o estudante deverá estar cursando no mínimo o 7º período.

As bolsas variam de R$ 980,00 a R$ 1,400.00, de acordo com a escolaridade, sendo que a carga horária a ser cumprida é de 5 horas diárias.

Do total de vagas oferecidas, 72 são imediatas e destinam-se para os cursos de: Administração (5), Ciências Atuariais (2), Ciências da Computação ou Informática (12), Direito (30), Economia (1), Engenharia de Produção (3), Engenharia Química (3), Estatística (2), Técnico em Informática(2), Técnico em Meio Ambiente (3), Técnico em Segurança do Trabalho (6), Técnico em Suprimento (1) e Técnico em Telecomunicações (2).

Já as oportunidades para cadastro são para os cursos de Administração (50), Ciências Atuariais (20), Ciências da Computação ou Informática (120), Direito (300), Economia (10), Engenharia de Produção (30), Engenharia Química (30), Estatística (20), Técnico em Informática (20), Técnico em Meio Ambiente (30), Técnico em Segurança do Trabalho (60), Técnico em Suprimento (10) e Técnico em Telecomunicações (20).

As oportunidades foram distribuídas por diversas unidades, entre elas a de Vitória (ES). As chances são para Ciências da Computação ou Informática (1) e Administração (1). Há ainda chances nas seguintes localidades: Aracaju (SE), Araucária (PR), Belém (PA), Brasília (DF), Canoas (RS), Guarulhos (SP), Macaé (RJ), Manaus (AM), Mossoró (RN), Paulínia (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santos (SP) e São José dos Campos (SP).

A seleção contará com prova objetiva online de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório. Estão previstos os dias 13, 14 e 15 de maio de 2019, das 08h às 18h30, para realização da prova. Haverá ainda Entrevistas Presenciais; e Qualificação Final de Requisitos.

Os interessados podem se inscrever até 9 de maio de 2019, exclusivamente via internet, por meio de formulário específico disponível no endereço eletrônico estagio.malkarh.com.br

A validade do processo seletivo é de 12 meses, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.