Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Petrobras: últimos dias para se inscrever no Programa de Estágio
Jovens talentos

Petrobras: últimos dias para se inscrever no Programa de Estágio

Estudantes de cursos técnico e superior têm até 9 de maio para se inscrever; bolsas podem chegar a R$ 1,4 mil

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 13:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 mai 2019 às 13:20
Seleção de estagiários da Petrobras visa preencher 72 vagas imediatas Crédito: Petrobras/divulgação
Os estudantes interessados em fazer estágio na Petrobras devem ficar atentos: o prazo de inscrições para o Programa de Estágios termina nesta quinta-feira, 9 de maio. São 792 vagas para quem está partir do 3º período de cursos de Níveis Técnico e Superior, com exceção da formação de Direito em que o estudante deverá estar cursando no mínimo o 7º período.
As bolsas variam de R$ 980,00 a R$ 1,400.00, de acordo com a escolaridade, sendo que a carga horária a ser cumprida é de 5 horas diárias.
Do total de vagas oferecidas, 72 são imediatas e destinam-se para os cursos de: Administração (5), Ciências Atuariais (2), Ciências da Computação ou Informática (12), Direito (30), Economia (1), Engenharia de Produção (3), Engenharia Química (3), Estatística (2), Técnico em Informática(2), Técnico em Meio Ambiente (3), Técnico em Segurança do Trabalho (6), Técnico em Suprimento (1) e Técnico em Telecomunicações (2).
Já as oportunidades para cadastro são para os cursos de Administração (50), Ciências Atuariais (20), Ciências da Computação ou Informática (120), Direito (300), Economia (10), Engenharia de Produção (30), Engenharia Química (30), Estatística (20), Técnico em Informática (20), Técnico em Meio Ambiente (30), Técnico em Segurança do Trabalho (60), Técnico em Suprimento (10) e Técnico em Telecomunicações (20).
As oportunidades foram distribuídas por diversas unidades, entre elas a de Vitória (ES). As chances são para Ciências da Computação ou Informática (1) e Administração (1). Há ainda chances nas seguintes localidades: Aracaju (SE), Araucária (PR), Belém (PA), Brasília (DF), Canoas (RS), Guarulhos (SP), Macaé (RJ), Manaus (AM), Mossoró (RN), Paulínia (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santos (SP) e São José dos Campos (SP).
A seleção contará com prova objetiva online de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório. Estão previstos os dias 13, 14 e 15 de maio de 2019, das 08h às 18h30, para realização da prova. Haverá ainda Entrevistas Presenciais; e Qualificação Final de Requisitos.
Os interessados podem se inscrever até 9 de maio de 2019, exclusivamente via internet, por meio de formulário específico disponível no endereço eletrônico estagio.malkarh.com.br.
A validade do processo seletivo é de 12 meses, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estágios (ES) Petrobras Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados