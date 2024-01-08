Petrobras retoma inscrições de concurso com 6,4 mil vagas

Petrobras reabriu nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso público com 6.412 vagas de nível técnico, entre imediatas e cadastro reserva. O prazo para se inscrever vai até as 18 horas do dia 31 de janeiro para se inscrever, no site do Cebraspe

No último dia 3 de janeiro, a estatal havia suspendido temporariamente as candidaturas para ampliar de 19 para 35 o número de cidades onde haverá aplicação da prova. Quem se inscreveu antes da interrupção terá a opção de alterar o município de realização do exame, o cargo e o polo de lotação escolhidos anteriormente.

A taxa de participação é de R$ 62,79. Podem pedir a isenção os candidatos que forem membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal; e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Do total de oportunidades, 916 são destinadas a contratação imediata e 5.496 para cadastro reserva. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros, com 20% cada. O salário inicial é de R$ 5.878,82.

Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva

A lotação dos aprovados será em sete Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco, com oportunidades distribuídas entre 16 áreas de atuação.

Além da remuneração, a estatal oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outras vantagens.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 24 de março e contará com 100 questões do tipo "certo" ou "errado" abordando conteúdos sobre Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos específicos.

A seleção terá validade de 18 meses, a contar da data de homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério da empresa, conforme estabelece o edital.

Os testes serão aplicados nas seguintes cidades:

Rio Branco (AC)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Salvador (BA)

Fortaleza (CE)

Brasília (DF)

Vitória (ES)

Goiânia (GO)

São Luís (MA)

Belo Horizonte (MG)

Betim (MG)

Campo Grande (MS)

Belém (PA)

João Pessoa (PB)

Ipojuca (PE)

Recife (PE)

Curitiba (PR)

Araucária (PR)

Duque de Caxias (RJ)

Itaboraí (RJ)

Macaé (RJ)

Rio de Janeiro (RJ)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Canoas (RS)

Florianópolis (SC)

Aracaju (SE)

Campinas (SP)

Cubatão (SP)

Mauá (SP)

Paulínia (SP)

Santos (SP)

São José dos Campos (SP)

São Paulo (SP)

Palmas (TO)

Confira as vagas