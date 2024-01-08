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R$ 5,8 mil

Petrobras retoma inscrições de concurso com 6,4 mil vagas

Candidatos podem se inscrever até as 18 horas do dia 31 de janeiro no site do Cebraspe; provas serão aplicadas em 24 de março em 35 cidades

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 13:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2024 às 13:25
Petrobras reabriu nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso público com 6.412 vagas de nível técnico, entre imediatas e cadastro reserva. O prazo para se inscrever vai até as 18 horas do dia 31 de janeiro para se inscrever, no site do Cebraspe
No último dia 3 de janeiro, a estatal havia suspendido temporariamente as candidaturas para ampliar de 19 para 35 o número de cidades onde haverá aplicação da prova. Quem se inscreveu antes da interrupção terá a opção de alterar o município de realização do exame, o cargo e o polo de lotação escolhidos anteriormente.
A taxa de participação é de R$ 62,79. Podem pedir a isenção os candidatos que forem membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal; e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Do total de oportunidades, 916 são destinadas a contratação imediata e 5.496 para cadastro reserva. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros, com 20% cada. O salário inicial é de R$ 5.878,82.
Anna Nery
Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva
A lotação dos aprovados será em sete Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco, com oportunidades distribuídas entre 16 áreas de atuação.
Além da remuneração, a estatal oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outras vantagens.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 24 de março e contará com 100 questões do tipo "certo" ou "errado" abordando conteúdos sobre Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos específicos.
A seleção terá validade de 18 meses, a contar da data de homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério da empresa, conforme estabelece o edital.
Os testes serão aplicados nas seguintes cidades:
  • Rio Branco (AC)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Salvador (BA)
  • Fortaleza (CE)
  • Brasília (DF)
  • Vitória (ES)
  • Goiânia (GO)
  • São Luís (MA)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Betim (MG)
  • Campo Grande (MS)
  • Belém (PA)
  • João Pessoa (PB)
  • Ipojuca (PE)
  • Recife (PE)
  • Curitiba (PR)
  • Araucária (PR)
  • Duque de Caxias (RJ)
  • Itaboraí (RJ)
  • Macaé (RJ)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Natal (RN)
  • Porto Alegre (RS)
  • Canoas (RS)
  • Florianópolis (SC)
  • Aracaju (SE)
  • Campinas (SP)
  • Cubatão (SP)
  • Mauá (SP)
  • Paulínia (SP)
  • Santos (SP)
  • São José dos Campos (SP)
  • São Paulo (SP)
  • Palmas (TO)

Confira as vagas

  • Enfermagem do Trabalho (84)
  • Inspeção de Equipamentos e Instalações (252)
  • Logística de Transportes - Controle (175)
  • Manutenção - Caldeiraria  (322)
  • Manutenção - Elétrica (392)
  • Manutenção - Instrumentação (406)
  • Manutenção - Mecânica (546)
  • Operação (1.778)
  • Operação de Lastro (112)
  • Projetos, Construção e Montagem - Edificações (77)
  • Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (77)
  • Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação (56)
  • Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (214)
  • Química de Petróleo (581)
  • Segurança do Trabalho (637)
  • Suprimento de Bens e Serviços - Administração (707)

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