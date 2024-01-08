Petrobras retoma inscrições de concurso com 6,4 mil vagas

A Petrobras reabriu nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso público com 6.412 vagas de nível técnico, entre imediatas e cadastro reserva. O prazo para se inscrever vai até as 18 horas do dia 31 de janeiro para se inscrever, no site do Cebraspe.
No último dia 3 de janeiro, a estatal havia suspendido temporariamente as candidaturas para ampliar de 19 para 35 o número de cidades onde haverá aplicação da prova. Quem se inscreveu antes da interrupção terá a opção de alterar o município de realização do exame, o cargo e o polo de lotação escolhidos anteriormente.
A taxa de participação é de R$ 62,79. Podem pedir a isenção os candidatos que forem membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal; e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Do total de oportunidades, 916 são destinadas a contratação imediata e 5.496 para cadastro reserva. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros, com 20% cada. O salário inicial é de R$ 5.878,82.
A lotação dos aprovados será em sete Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco, com oportunidades distribuídas entre 16 áreas de atuação.
Além da remuneração, a estatal oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outras vantagens.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 24 de março e contará com 100 questões do tipo "certo" ou "errado" abordando conteúdos sobre Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos específicos.
A seleção terá validade de 18 meses, a contar da data de homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério da empresa, conforme estabelece o edital.
Os testes serão aplicados nas seguintes cidades:
- Rio Branco (AC)
- Maceió (AL)
- Manaus (AM)
- Salvador (BA)
- Fortaleza (CE)
- Brasília (DF)
- Vitória (ES)
- Goiânia (GO)
- São Luís (MA)
- Belo Horizonte (MG)
- Betim (MG)
- Campo Grande (MS)
- Belém (PA)
- João Pessoa (PB)
- Ipojuca (PE)
- Recife (PE)
- Curitiba (PR)
- Araucária (PR)
- Duque de Caxias (RJ)
- Itaboraí (RJ)
- Macaé (RJ)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Natal (RN)
- Porto Alegre (RS)
- Canoas (RS)
- Florianópolis (SC)
- Aracaju (SE)
- Campinas (SP)
- Cubatão (SP)
- Mauá (SP)
- Paulínia (SP)
- Santos (SP)
- São José dos Campos (SP)
- São Paulo (SP)
- Palmas (TO)
Confira as vagas
- Enfermagem do Trabalho (84)
- Inspeção de Equipamentos e Instalações (252)
- Logística de Transportes - Controle (175)
- Manutenção - Caldeiraria (322)
- Manutenção - Elétrica (392)
- Manutenção - Instrumentação (406)
- Manutenção - Mecânica (546)
- Operação (1.778)
- Operação de Lastro (112)
- Projetos, Construção e Montagem - Edificações (77)
- Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (77)
- Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação (56)
- Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (214)
- Química de Petróleo (581)
- Segurança do Trabalho (637)
- Suprimento de Bens e Serviços - Administração (707)