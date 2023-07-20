Petrobras anuncia concurso com 450 vagas para quem tem o nível técnico

Edifício-sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras vai abrir novo concurso público com 450 vagas para quem tem o nível médio técnico. O salário inicial varia de R$ 3 mil a R$ 7 mil. A previsão é de que o edital seja publicado até outubro.

Os cargos do novo concurso, entretanto, ainda não foram divulgados, o que deve ocorrer em breve. Além da remuneração, a empresa oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outros benefícios.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19), pela diretora de relacionamento institucional e sustentabilidade da empresa, Clarice Coppetti. Segundo ela, a necessidade de novos postos se deve ao fato de a estatal estar investindo em novos negócios, o que demanda maior necessidade de trabalhadores com qualificação.

A executiva informou ainda que a empresa já convocou mais de 700 profissionais de nível superior de um cadastro que já havia. É bom lembrar que as contratações da empresa são feitas exclusivamente por meio de processos seletivos públicos.

A Petrobras está com um concurso em andamento, com 1.119 vagas para candidatos de nível técnico, dos quais 373 para preenchimento imediato e 746 para cadastro de reserva. O resultado foi divulgado no último dia 13 de julho pelo Cebraspe, organizadora do processo seletivo.