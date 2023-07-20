Petrobras anuncia concurso com 450 vagas para quem tem o nível técnico

A Petrobras vai abrir novo concurso público com 450 vagas para quem tem o nível médio técnico. O salário inicial varia de R$ 3 mil a R$ 7 mil. A previsão é de que o edital seja publicado até outubro.
Os cargos do novo concurso, entretanto, ainda não foram divulgados, o que deve ocorrer em breve. Além da remuneração, a empresa oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outros benefícios.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19), pela diretora de relacionamento institucional e sustentabilidade da empresa, Clarice Coppetti. Segundo ela, a necessidade de novos postos se deve ao fato de a estatal estar investindo em novos negócios, o que demanda maior necessidade de trabalhadores com qualificação.
A executiva informou ainda que a empresa já convocou mais de 700 profissionais de nível superior de um cadastro que já havia. É bom lembrar que as contratações da empresa são feitas exclusivamente por meio de processos seletivos públicos.
A Petrobras está com um concurso em andamento, com 1.119 vagas para candidatos de nível técnico, dos quais 373 para preenchimento imediato e 746 para cadastro de reserva. O resultado foi divulgado no último dia 13 de julho pelo Cebraspe, organizadora do processo seletivo.
Nesta última seleção, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, que contaram com 100 questões, das quais 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de Conhecimentos Específicos.