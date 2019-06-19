Oportunidades de estágio em Colatina para estudantes de Direito

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de Direito. As oportunidades são para atuar na Procuradoria do Trabalho, em Colatina.
A seleção é aberta a estudantes do curso de Direito que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino conveniadas com a Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 17ª Região.
De acordo com o edital, a seleção tem como objetivo preencher uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. Essa carga horária poderá ser estendida até o máximo de seis horas diárias. O valor da bolsa de estágio é de R$ 850, com auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia estagiado.
As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de junho, no site prt17.mpt.mp.br.
O processo seletivo contará com provas escritas, objetivas e/ou discursivas de caráter eliminatório e classificatório. A data provável de aplicação do exame será no dia 12 de julho, das 14h às 17 horas.