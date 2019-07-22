Oportunidade de emprego do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , está com 32 vagas de emprego disponíveis nesta semana. A seleção inclui quatro áreas da saúde: técnico de enfermagem, técnico de imobilização ortopédica, enfermeiro e médico do trabalho, além de uma vaga para área administrativa.

Para concorrer ao cargo de técnico de enfermagem, é preciso ter curso completo de Técnico em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren) e disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).

Já o cargo de enfermeiro exige que o profissional tenha curso superior completo em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren), além de disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).

Para o cargo de técnico de imobilização ortopédica, o profissional deve ter ensino médio completo e curso de imobilização ortopédica de 200 a 400 horas/aula. Ainda é desejável que tenha noções de patologia.

Para o cargo de médico do trabalho, o profissional precisa do curso superior em Medicina, especialização em Medicina do Trabalho e registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).

A vaga para a área administrativa é para o cargo de gerente administrativo. Os interessados devem apresentar graduação plena, registro ativo no conselho de classe e pós-graduação ou MBA. É interessante ainda vivência de cinco anos na área, desejável conhecimento em gestão de pessoas e processos, gestão na área da saúde, custos e orçamentos.

www.evangelicovv.com.br. É necessário clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na aba “Trabalhe Conosco”. Os interessados podem cadastrar o currículo no site. É necessário clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na aba “Trabalhe Conosco”.