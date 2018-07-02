Ocupação Social: 190 vagas para quem quer aprender uma profissão

O Ocupação Social está com inscrições abertas para diversos cursos que serão realizados em parceria com o Sesi. A oferta é de 190 vagas para cursos gratuitos de informática, auxiliar de panificação e auxiliar de escritório.
Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de julho, no site www.direitoshumanos.es.gov.br, no link Cursos Sesi.
Ao todo, são oito turmas que serão ofertadas nos bairros do Programa Ocupação Social. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, sendo de 13 anos para o curso de informática; ter o Ensino Fundamental 1 completo (até 5º ano) e morar no município onde será ofertado o curso, de preferência no bairro atendido pelo Ocupação Social.
As oportunidades foram distribuídas pelos bairros Castelo Branco, em Cariacica; Feu Rosa, Novo Horizonte e Jardim Carapina, na Serra; Santa Rita, Boa Vista e São Torquato, em Vila Velha; e Bairro da Penha, em Vitória.
As aulas começam entre o final de julho e o final de agosto.
O Programa Ocupação Social é coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) e tem como principal objetivo reduzir os índices de homicídio entre os jovens, que historicamente representam 40% das vítimas de crimes contra a vida, no Espírito Santo.
CONFIRA OS CURSOS
CARIACICA
Bairro: Castelo Branco
Vagas: 25
Início: 06/08
Curso: Informática Noturno
Local: Sede da AMP. Avenida Principal, s/n.
SERRA
Bairro: Feu Rosa
Vagas: 25
Início: 23/07
Curso: Informática Noturno
Local: EEEFM Marinete de Souza Lira. Rua Vitoria Regia, s/n
Bairro: Novo Horizonte
Vagas: 20 vagas
Início: 23/07
Curso: Auxiliar de Panificação - Noturno.
Local: Estação Conhecimento. Av. Meridional, s/n, Cidade Continental, Setor Oceania.
Bairro: Jardim Carapina
Vagas: 25
Início: 13/08
Curso: Informática Vespertino
Local: CRAS-CAI. Rua Salvador, s/n. (entra atrás do Vitória Apart)
VILA VELHA
Bairro: Santa Rita
Vagas: 25
Início: 17/07
Curso: Auxiliar de Escritório Vespertino.
Local: Movimento Comunitário. Avenida Fernando Antônio da Silveira, s/n.
Bairro: Boa Vista
Vagas: 25 vagas
Início: 31/07
Curso: Auxiliar de Escritório Vespertino.
Local: Escola Geraldo Costa Alves. Rua Rubem Braga, qd 28.
Bairro: São Torquato
Vagas: 25
Início: 13/08
Curso: Informática Vespertino.
Local: Comissão de Amparo à Criança - Casa do Menino. Rua Vila Isabel, s/n.
VITÓRIA
Bairro: Bairro da Penha
Vagas: 20
Início: 06/08
Curso: Auxiliar de Panificação Matutino.
Local: Igreja Assembleia de Deus Ministério Atos. Av. Hermínio Blackman, n° 439 Bairro Bonfim.