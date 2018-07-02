Ocupação Social: 190 vagas para quem quer aprender uma profissão

Informática está entre as opções de cursos oferecidos Crédito: Pinterest

O Ocupação Social está com inscrições abertas para diversos cursos que serão realizados em parceria com o Sesi. A oferta é de 190 vagas para cursos gratuitos de informática, auxiliar de panificação e auxiliar de escritório.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de julho, no site www.direitoshumanos.es.gov.br , no link Cursos Sesi.

Ao todo, são oito turmas que serão ofertadas nos bairros do Programa Ocupação Social. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, sendo de 13 anos para o curso de informática; ter o Ensino Fundamental 1 completo (até 5º ano) e morar no município onde será ofertado o curso, de preferência no bairro atendido pelo Ocupação Social.

As oportunidades foram distribuídas pelos bairros Castelo Branco, em Cariacica; Feu Rosa, Novo Horizonte e Jardim Carapina, na Serra; Santa Rita, Boa Vista e São Torquato, em Vila Velha; e Bairro da Penha, em Vitória.

As aulas começam entre o final de julho e o final de agosto.

O Programa Ocupação Social é coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) e tem como principal objetivo reduzir os índices de homicídio entre os jovens, que historicamente representam 40% das vítimas de crimes contra a vida, no Espírito Santo.

CONFIRA OS CURSOS

CARIACICA





Bairro: Castelo Branco

Vagas: 25

Início: 06/08

Curso: Informática  Noturno

Local: Sede da AMP. Avenida Principal, s/n.

SERRA

Bairro: Feu Rosa

Vagas: 25

Início: 23/07

Curso: Informática  Noturno

Local: EEEFM Marinete de Souza Lira. Rua Vitoria Regia, s/n

Bairro: Novo Horizonte

Vagas: 20 vagas

Início: 23/07

Curso: Auxiliar de Panificação - Noturno.

Local: Estação Conhecimento. Av. Meridional, s/n, Cidade Continental, Setor Oceania.

Bairro: Jardim Carapina

Vagas: 25

Início: 13/08

Curso: Informática  Vespertino

Local: CRAS-CAI. Rua Salvador, s/n. (entra atrás do Vitória Apart)

VILA VELHA





Bairro: Santa Rita

Vagas: 25

Início: 17/07

Curso: Auxiliar de Escritório  Vespertino.

Local: Movimento Comunitário. Avenida Fernando Antônio da Silveira, s/n.

Bairro: Boa Vista

Vagas: 25 vagas

Início: 31/07

Curso: Auxiliar de Escritório  Vespertino.

Local: Escola Geraldo Costa Alves. Rua Rubem Braga, qd 28.

Bairro: São Torquato

Vagas: 25

Início: 13/08

Curso: Informática  Vespertino.

Local: Comissão de Amparo à Criança - Casa do Menino. Rua Vila Isabel, s/n.

VITÓRIA





Bairro: Bairro da Penha

Vagas: 20

Início: 06/08

Curso: Auxiliar de Panificação  Matutino.