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Novo atacarejo vai abrir 150 vagas de empregos na Serra

Expectativa é que obras comecem até março e estejam concluídas até o final deste ano; investimento é de R$ 18 milhões

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 fev 2019 às 20:22
Nova loja de Atacarejo na Serra, o Atacado Vem, que será construído na Serra Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho
Boa oportunidade para quem está à procura de emprego. O Grupo Coutinho, controlador das marcas Extrabom, Extraplus, Hortomercado e Extracenter, vai abrir 150 vagas de trabalho em uma nova unidade que será inaugurada no município da Serra até dezembro.
O empreendimento será no segmento de “Atacarejo”, o Atacado Vem. A primeira unidade será construída no bairro José de Anchieta, às margens da BR 101. A expectativa é que as obras comecem até março e a inauguração está prevista para ocorrer até o final deste ano.
Novo atacarejo vai abrir 150 vagas de empregos na Serra
Os interessados em uma das 150 oportunidades deverá cadastrar o currículo no site www.atacadovem.com.br. A empresa alerta que não receberá currículos na Central Administrativa ou no canteiro de obras.
As vagas serão para cargos como repositor, operador de empilhadeira, caixa, açougueiro, padeiro, estoquista, entre outros. O candidato precisa ter mais de 18 anos. Algumas oportunidades dispensam obrigatoriedade de experiência na função.
INVESTIMENTO
O investimento do Grupo Coutinho no novo empreendimento será na ordem de R$ 18 milhões e a loja será construída em um terreno de 13 mil m², sendo 3.500 m² de área de venda.
O local contará com ambiente refrigerado, estacionamento amplo e privativo para motos, carros e bicicletas e acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. Serão vendidos mais 8 mil produtos.
“O sistema de atacarejo permite ofertar condições especiais para compras de volume e maior economia. Existe um público interessado neste tipo de experiência e, por isso, vamos complementar os serviços da nossa Rede, a partir do lançamento desse novo segmento”, disse o diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho.
 

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