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5.475 vagas

Nove concursos públicos federais para quem tem o ensino médio

Previsão é de que os certames sejam realizados até 2025, com oportunidades para todo o país; remuneração inicial pode chegar a R$ 8 mil mensais

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 11:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 set 2024 às 11:26
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Quem tem apenas o ensino médio e quer ingressar na carreira pública já pode separar os cadernos. Isso porque devem ser abertos, em breve, nove concursos públicos federais com salários que chegam a R$ 8 mil mensais. A previsão é de que os certames sejam realizados até 2025, com oportunidades para todo o país. Ao todo, são 5.475 postos.
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Algumas das contratações já estão confirmadas, como é o caso dos Correios, que deve abrir 3.099 para agente ainda em setembro, e Banco do Brasil, com edital previsto para dezembro.
Também é grande a expectativa para a abertura de processos seletivos em carreiras administrativas das polícias Federal e Rodoviária Federal. As duas corporações pediram abertura de novos postos, mas ainda aguardam a autorização do Ministério da Justiça.

Confira a lista

  • BANCO DO BRASIL
  • Vagas: serão para o cargo de agente comercial, entretanto o quantitativo ainda não foi divulgado.
  • Salário: R$ 5.436.
  • Situação: a banca organizadora deve ser anunciada em breve. A expectativa é de que o edital seja divulgado até dezembro e as provas aplicadas.
  • CORREIOS
  • Vagas: 3.099 para o cargo de agente, com oportunidades para áreas de carteiro, atendente comercial e suporte.
  • Salário: R$ 2.429.
  • Situação: a banca organizadora do concurso deve ser anunciada a qualquer momento. A previsão é de que o edital seja divulgado ainda em setembro. 
  • COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN)
  • Vagas: 30 para o cargo de técnico.
  • Salário: R$ 3.667.
  • Situação: a comissão organizadora já trabalha na elaboração do certame. As contratações já foram autorizadas e o órgão tem até fevereiro de 2025 para publicar o edital. 
  • DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS ( DNOCS)
  • Vagas: 50 para o cargo de agente administrativo.
  • Salário: R$ 3.727.
  • Situação: o órgão solicitou a abertura de novo concurso e aguarda a autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 
  • MINISTÉRIO DA FAZENDA
  • Vagas: 1.319 para assistente técnico-administrativo.
  • Salário: R$ 1.907,03.
  • Situação: a abertura de vagas foi solicitada pelo órgão, que aguarda autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
  • MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA (MDHC)
  • Vagas: 116 para o cargo de assistente técnico administrativo.
  • Salário: R$ 3.727.
  • Situação: o órgão solicitou abertura de novo concurso e aguarda o aval do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 
  • MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPU)
  • Vagas: as oportunidades serão para o cargo de técnico, mas o quantitativo não foi informado.
  • Salário: R$ 8.529.
  • Situação: o edital está previsto para ser divulgado em outubro e o nome da banca deve ser anunciado nos próximos dias. 
  • POLÍCIA FEDERAL - ADMINISTRATIVO 
  • Vagas: 626 para o cargo de agente administrativo.
  • Salário: R$ 2.484.
  • Situação: a corporação solicitou a abertura de concurso para cargos de níveis médio e superior. A expectativa é de que a autorização seja publicada nos próximos dias. 
  • POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - ÁREA ADMINISTRATIVA
  • Vagas: 235 para o cargo de agente administrativo.
  • Salário: R$ 5.173.
  • Situação: a corporação enviou ao Ministério da Justiça o pedido de abertura de novo concurso. 

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