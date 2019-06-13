MPF vai pedir concurso público do INSS na Justiça

Atendimento no INSS fica comprometido por conta da falta de pessoal Crédito: Reprodução

O documento orientava que a autorização de um novo certame fosse autorizada em um prazo de 30 dias. De acordo com o MPF, o certame é necessário para a recomposição da força de trabalho e a ação já está sendo elaborada.

Ministério da Economia informou que a atual situação fiscal do país limita a atuação da Administração Pública em ações que acarretem impactos orçamentário-financeiros tanto para este ano quanto para os exercícios subsequentes, o que impossibilita a autorização realização de um concurso público para o INSS neste momento.

O órgão informou ainda que está trabalhando em conjunto com o INSS na implementação de alternativas para a melhoria do desempenho institucional. Conforme nota do ministério, as medidas incluem ações como o mapeamento, otimização e automação de processos; a revisão de procedimentos e modernização de normativos internos; e a realocação de pessoal entre unidades do próprio órgão, de modo a atender as prioritárias e que garantam a melhoria da oferta de seus serviços públicos.