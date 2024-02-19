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Sistema de cotas

MP pede anulação de nomeação em concurso de Vitória por suspeita de fraude

Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo está relacionada ao preenchimento de vaga de cota racial

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 18:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 fev 2024 às 18:45
Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória
Prefeitura de Vitória: servidor foi nomeado para o cargo de médico veterinário na administração municipal Crédito: Fernando Madeira
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) tenta anular judicialmente a nomeação de um servidor de Vitória, que ocupa o cargo de médico veterinário, por suposta fraude ao sistema de cotas raciais em concurso municipal.
Uma Ação Civil Pública (ACP), com pedido de liminar, foi ajuizada pelo MPES, conforme esclareceu a 11ª Promotoria Cível de Vitória, por meio de nota.
“O MPES requer na ACP que o município anule os atos administrativos de nomeação e posse do servidor, em vaga direcionada à cota racial, para candidatos negros e indígenas. O caso segue em tramitação na Justiça”, informa o MPES, destacando que vem adotando as providências necessárias para obter as condenações, nos termos apresentados na ação.
Prefeitura de Vitória foi questionada sobre quando o servidor foi nomeado e sobre as medidas que estão tomadas em relação ao caso. Em nota, a Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento diz que o concurso e a nomeação do servidor não foram realizados na atual gestão.
MP pede anulação de nomeação em concurso de Vitória por suspeita de fraude
"Todas as denúncias de irregularidades que chegam à administração municipal são apuradas seguindo as normas legais vigentes. A PMV acrescenta que, caso seja confirmada a denúncia de fraude, serão adotadas as medidas previstas em lei, que dispõem até a possibilidade de exoneração do cargo", conclui. 

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