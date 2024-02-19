Prefeitura de Vitória: servidor foi nomeado para o cargo de médico veterinário na administração municipal Crédito: Fernando Madeira

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) tenta anular judicialmente a nomeação de um servidor de Vitória, que ocupa o cargo de médico veterinário, por suposta fraude ao sistema de cotas raciais em concurso municipal.

Uma Ação Civil Pública (ACP), com pedido de liminar, foi ajuizada pelo MPES, conforme esclareceu a 11ª Promotoria Cível de Vitória, por meio de nota.

“O MPES requer na ACP que o município anule os atos administrativos de nomeação e posse do servidor, em vaga direcionada à cota racial, para candidatos negros e indígenas. O caso segue em tramitação na Justiça”, informa o MPES, destacando que vem adotando as providências necessárias para obter as condenações, nos termos apresentados na ação.

Prefeitura de Vitória foi questionada sobre quando o servidor foi nomeado e sobre as medidas que estão tomadas em relação ao caso. Em nota, a Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento diz que o concurso e a nomeação do servidor não foram realizados na atual gestão.

Your browser does not support the audio element. MP pede anulação de nomeação em concurso de Vitória por suspeita de fraude