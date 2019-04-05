Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Ministério Público pede suspensão de concurso da Polícia Civil no ES
Irregularidade

Ministério Público pede suspensão de concurso da Polícia Civil no ES

Para órgão, diferenciação na hora da distribuição de pontos afeta princípios básicos de "igualdade entre interessados a ocupar um cargo público"

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 22:21

Publicado em 

04 abr 2019 às 22:21
O concurso da Polícia Civil visa preencher 33 vagas para delegado Crédito: Divulgação
O Ministério Público de Contas (MPC) pede a suspensão do edital para o concurso público de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, que tem como objetivo preencher 33 vagas. Segundo o órgão, a distribuição de pontos na fase de avaliação de títulos é irregular. 
De acordo com o órgão, há irregularidade e inconstitucionalidade na distribuição de até dez pontos na avaliação de títulos para candidatos que ocuparam cargos de natureza policial na administração pública. Além disso, o edital informa que a pontuação máxima de diploma de pós-graduação (dois títulos e 0,5 por título) é de um ponto; a de mestrado (três títulos e três pontos por título) é de nove pontos; a titulação de doutorado soma no máximo 20 pontos, ou seja, cinco títulos de 4 pontos cada. Isso quer dizer que as pontuações por título são menores do que a de quem tem experiência em atividade policial. 
Para o MPC, a diferenciação na hora da distribuição de pontos afeta princípios básicos de um concurso público: "a igualdade entre os interessados a ocupar um cargo público", diz o órgão.  O órgão pede que o certame seja suspenso na fase em que se encontra e que o edital 00/2018 seja corrigido. 
Ministério Público pede suspensão de concurso da Polícia Civil no ES
A avaliação e comprovação de títulos é a quinta etapa do concurso, e é de caráter classificatório. 
O pedido foi protocolado na noite da última segunda-feira (1º) e, nesta quinta-feira (4), o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) determinou o prazo de cinco dias para que o delegado-geral da PCES, José Darcy Santos Arruda, se manifeste. 
Em nota, a Polícia Civil informou que não foi intimada oficialmente e aguarda o recebimento do documento para análise .

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos MPES Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados