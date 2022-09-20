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Nível superior

Ministério Público Federal abre concurso com salário de R$ 33 mil

São 13 vagas para o cargo de procurador federal; interessados têm até 19 de outubro para se inscrever. Para participar, é necessário ser formação em Direito

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 09:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 set 2022 às 09:32
Data: 18/02/2020 - ES - Vitória - Ministério Público Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Ministério Público Federal terá reforço de novos procuradores em breve Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério Público Federal (MPF) lançou nesta terça-feira (20) o edital de abertura de concurso público para o cargo de procurador. Os interessados devem ter nível superior em Direito e três anos de prática forense. A remuneração inicial do cargo é de R$ 33.689,11.
A oferta é de 13 vagas, distribuídas pelos seguintes Estados:
  • Acre (1)
  • Espírito Santo (1)
  • Goiás (1)
  • Paraíba (1)
  • Pernambuco (1)
  • Rio de Janeiro (3)
  • Santa Catarina (1)
  • São Paulo (4).
A seleção contará com 20% das vagas reservadas para negros, 10% para pessoas com deficiência e 5% reservadas para indígenas.
As inscrições podem ser feitas até 19 de outubro, no site da procuradoria.  A taxa será de R$ 250. O pagamento deverá ser feito até o último dia de inscrições, tendo em consideração o horário de atendimento bancário.
O concurso contará com as seguintes etapas:
  • Prova preambular (objetiva) - eliminatória e classificatória, marcada para 27 de novembro;
  • Prova subjetiva - eliminatória e classificatória, marcada de 11 a 14 de março de 2023;
  • Prova oral - eliminatória e classificatória, que será realizadas de 3 a 7 de julho de 2023; e
  • Prova de títulos - classificatória.
O conteúdo programático será dividido em quatro grupos de disciplinas, da seguinte forma:
  • GRUPO I
  • Direito Constitucional e Metodologia Jurídica
  • Proteção Internacional dos Direitos Humanos
  • Direito Eleitoral
  • GRUPO II
  • Direito Administrativo e Direito Ambiental
  • Direito Tributário e Direito Financeiro
  • Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado
  • GRUPO III
  • Direito Econômico e Direito do Consumidor
  • Direito Civil
  • Direito Processual Civil
  • GRUPO IV
  • Direito Penal
  • Direito Processual Penal
A prova objetiva contará com 120 questões, sendo 30 de cada grupo de disciplinas, com duração de cinco horas. Na correção da prova objetiva, as questões terão o mesmo valor, descontando-se o valor de uma resposta certa para cada conjunto de quatro respostas erradas, em cada parte da prova.
As provas subjetivas, compreendendo uma para cada grupo de disciplinas, serão realizadas em quatro dias consecutivos, com a duração de 4 horas para cada prova.
SERVIÇO
Inscrições: 20 de setembro a 19 de outubro, no site do MPF 
Provas: 27 de novembro
Vagas: 13
Cargo: procurador

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