Ministério Público Federal abre concurso com salário de R$ 33 mil

Ministério Público Federal terá reforço de novos procuradores em breve Crédito: Ricardo Medeiros

O Ministério Público Federal (MPF) lançou nesta terça-feira (20) o edital de abertura de concurso público para o cargo de procurador. Os interessados devem ter nível superior em Direito e três anos de prática forense. A remuneração inicial do cargo é de R$ 33.689,11.

A oferta é de 13 vagas, distribuídas pelos seguintes Estados:

Acre (1)

Espírito Santo (1)



Goiás (1)



Paraíba (1)



Pernambuco (1)



Rio de Janeiro (3)



Santa Catarina (1)



São Paulo (4).



A seleção contará com 20% das vagas reservadas para negros, 10% para pessoas com deficiência e 5% reservadas para indígenas.

As inscrições podem ser feitas até 19 de outubro, no site da procuradoria . A taxa será de R$ 250. O pagamento deverá ser feito até o último dia de inscrições, tendo em consideração o horário de atendimento bancário.

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova preambular (objetiva) - eliminatória e classificatória, marcada para 27 de novembro;

Prova subjetiva - eliminatória e classificatória, marcada de 11 a 14 de março de 2023;



Prova oral - eliminatória e classificatória, que será realizadas de 3 a 7 de julho de 2023; e



Prova de títulos - classificatória.



O conteúdo programático será dividido em quatro grupos de disciplinas, da seguinte forma:

GRUPO I

Direito Constitucional e Metodologia Jurídica



Proteção Internacional dos Direitos Humanos



Direito Eleitoral



GRUPO II

Direito Administrativo e Direito Ambiental



Direito Tributário e Direito Financeiro



Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado



GRUPO III

Direito Econômico e Direito do Consumidor



Direito Civil



Direito Processual Civil

GRUPO IV

Direito Penal



Direito Processual Penal



A prova objetiva contará com 120 questões, sendo 30 de cada grupo de disciplinas, com duração de cinco horas. Na correção da prova objetiva, as questões terão o mesmo valor, descontando-se o valor de uma resposta certa para cada conjunto de quatro respostas erradas, em cada parte da prova.

As provas subjetivas, compreendendo uma para cada grupo de disciplinas, serão realizadas em quatro dias consecutivos, com a duração de 4 horas para cada prova.

SERVIÇO

Inscrições: 20 de setembro a 19 de outubro, no 20 de setembro a 19 de outubro, no site do MPF

Provas: 27 de novembro

Vagas: 13