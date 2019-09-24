Ministério Público do ES abre vaga de estágio com bolsa de R$ 800

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir processo seletivo simplificado para estagiários de graduação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes de Direito e Comunicação Social - Jornalismo e Publicidade e Propaganda. A bolsa é de R$ 800. A carga horária será de 20 horas semanais.
Os estudantes de Direito precisam estar a partir do 5º período. Os selecionados serão lotados nas Promotorias de Justiça de Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Montanha, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado e São Mateus.
Já o requisito para os estudantes de Comunicação Social é estar, no mínimo, nos três últimos anos do curso. As oportunidades são para a Procuradoria Geral de Justiça, em Vitória.
As inscrições podem ser feitas até 10 de outubro de 2019 pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br.
A seleção será composta por prova objetiva, que será aplicada no dia 24 de outubro, das 14 às 16h30.