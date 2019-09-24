Ministério Público do ES abre vaga de estágio com bolsa de R$ 800

Os estudantes de Direito precisam estar a partir do 5º período. Os selecionados serão lotados nas Promotorias de Justiça de Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Montanha, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado e São Mateus.