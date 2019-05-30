Ministério Público do ES abre seleção de estágio com bolsa de R$ 800

Ministério Público do ES seleciona estudantes de nível superior Crédito: Vitor Jubini

As oportunidades são para estudantes de Direito, Administração e Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda). Além da bolsa, o estagiário recebe auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e cobertura de seguro de acidentes pessoais.

www.mpes.mp.br. As inscrições podem ser feitas até 10 de junho de 2019, no site

SOBRE AS VAGAS

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes dos seguintes cursos:

- Direito: Ser graduando em Direito, a partir do 5º período.

- Administração: Ser graduando nos três últimos anos do curso.

- Comunicação Social - Jornalismo: Ser graduando, no mínimo, nos três últimos anos do curso.

- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda: Ser graduando, no mínimo, nos três últimos anos do curso.

Os alunos de Direito poderão ser lotados na Promotoria de Justiça de Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Ibiraçu, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Linhares, Pancas, Santa Teresa, São Mateus, Serra e Viana. Já os demais vão atuar em Vitória.

ETAPAS

A duração do estágio é de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. O prazo de validade do processo seletivo é de doze meses.

Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetivas. Os exames terão a duração de 2 horas e 30 minutos e serão aplicadas na provável data de 25 de junho de 2019, no horário das 14h às 16h30, para o curso de Direito e, no dia 26 de junho de 2019, no horário das 14h às 16h30, para os demais.