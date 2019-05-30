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Jovens talentos

Ministério Público do ES abre seleção de estágio com bolsa de R$ 800

Oportunidades são para estudantes de Direito, Administração e Comunicação Social

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 18:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 mai 2019 às 18:51
Ministério Público do ES seleciona estudantes de nível superior Crédito: Vitor Jubini
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai contratar estagiários com bolsa de R$ 800. As oportunidades são destinadas a estudantes de nível superior e para formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 20 horas semanais.
> Vale abre 140 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil
As oportunidades são para estudantes de Direito, Administração e Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda). Além da bolsa, o estagiário recebe auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e cobertura de seguro de acidentes pessoais.
As inscrições podem ser feitas até 10 de junho de 2019, no site www.mpes.mp.br.
SOBRE AS VAGAS
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes dos seguintes cursos:
- Direito: Ser graduando em Direito, a partir do 5º período.
- Administração: Ser graduando nos três últimos anos do curso.
- Comunicação Social - Jornalismo: Ser graduando, no mínimo, nos três últimos anos do curso.
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda: Ser graduando, no mínimo, nos três últimos anos do curso.
Os alunos de Direito poderão ser lotados na Promotoria de Justiça de Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Ibiraçu, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Linhares, Pancas, Santa Teresa, São Mateus, Serra e Viana. Já os demais vão atuar em Vitória.
ETAPAS
A duração do estágio é de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. O prazo de validade do processo seletivo é de doze meses.
Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetivas. Os exames terão a duração de 2 horas e 30 minutos e serão aplicadas na provável data de 25 de junho de 2019, no horário das 14h às 16h30, para o curso de Direito e, no dia 26 de junho de 2019, no horário das 14h às 16h30, para os demais.
> Leia mais sobre concurso, emprego e estágio 
 

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