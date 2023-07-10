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Ainda este ano

Ministério do Trabalho prepara concurso com 900 vagas para auditor

Em visita ao Estado, ministro Luiz Marinho afirma que o edital está em elaboração; haverá cotas para pessoas com deficiência, negros, trans, indígenas e quilombolas

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 20:03

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

10 jul 2023 às 20:03
Prova para concurso público
Prova para concurso público: edital para cargo de auditor do trabalho está previsto para este ano Crédito: Freepik
Ministério do Trabalho e Emprego está preparando um concurso público com 900 vagas para auditor, profissional que atua em fiscalizações como as que combatem as atividades análogas à escravidão. A previsão do ministro Luiz Marinho, que esteve nesta segunda-feira (10) no Espírito Santo, é lançar o edital ainda neste ano. Com um salário inicial de R$ 21 mil, o cargo exige nível superior. O último concurso para auditor fiscal do trabalho ocorreu em 2013.
Marinho contou que as vagas serão distribuídas por cotas, da seguinte maneira:
  • 6% para pessoas com deficiência (o mínimo exigido são 5%);
  • 2% para pessoas trans;
  • 2% para indígenas e quilombolas;
  • 45%  para negros (o mínimo exigido são 20%).
Além de aumentar o percentual dos grupos que já eram contemplados por cotas na legislação, o ministério vai ampliar a ação afirmativa para outras minorias, ao incluir trans, indígenas e quilombolas no benefício. 
Marinho esclareceu que as vagas serão dirigidas às pessoas que se candidatarem por esse perfil, mas, para preenchimento, os candidatos devem atender também aos critérios de conhecimento técnico que será exigido no concurso. "Vamos imaginar: são 6% para PCD (pessoas com deficiência). Se não houver 6% que atinjam a nota mínima, será preenchida por outro segmento e assim sucessivamente", exemplificou o ministro. 
Ministério do Trabalho prepara concurso com 900 vagas para auditor

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