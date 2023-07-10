Ministério do Trabalho prepara concurso com 900 vagas para auditor

Além de aumentar o percentual dos grupos que já eram contemplados por cotas na legislação, o ministério vai ampliar a ação afirmativa para outras minorias, ao incluir trans, indígenas e quilombolas no benefício.

Marinho esclareceu que as vagas serão dirigidas às pessoas que se candidatarem por esse perfil, mas, para preenchimento, os candidatos devem atender também aos critérios de conhecimento técnico que será exigido no concurso. "Vamos imaginar: são 6% para PCD (pessoas com deficiência). Se não houver 6% que atinjam a nota mínima, será preenchida por outro segmento e assim sucessivamente", exemplificou o ministro.