Ministério do Meio Ambiente é autorizado a abrir concurso com 98 vagas

Fachada do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima (MMA) vai abrir concurso público com 98 vagas para o cargo de analista ambiental. A remuneração inicial da carreira é de R$ 10.014,71, já considerando o reajuste salarial sancionado pelo governo federal e o auxílio-alimentação de R$ 658. Para participar, os profissionais precisam ter nível superior em qualquer área.

A autorização para a contratação de novos servidores foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). O órgão tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 2 de novembro. As provas serão aplicadas dois meses após a publicação do documento, previstas para janeiro de 2024.

O aval faz parte de um pacote de 2 mil vagas em novos concursos que serão autorizados ao longo desta semana pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Além do certame do Ministério do Meio Ambiente, saiu nesta terça-feira a liberação para contratações na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Em abril, o Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu autorização para selecionar 814 profissionais.

O próximo passo será a formação da comissão que vai tocar os preparativos e escolher a empresa que vai organizar a seleção.

O último concurso do Ministério do Meio Ambiente foi realizado em 2010. Na época, a seleção foi organizada pelo Cebraspe. Os candidatos tiveram que realizar uma prova objetiva com 120 questões, além de exame discursivo para os cargos de nível superior.

O órgão aguarda uma autorização desde 2017 para suprir a demanda do quadro de servidores. Desde então, o ministério segue solicitando a contratação de pessoal.