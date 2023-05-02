Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Ministério do Meio Ambiente é autorizado a abrir concurso com 98 vagas
Nível superior

Ministério do Meio Ambiente é autorizado a abrir concurso com 98 vagas

Remuneração inicial da carreira é de R$ 10.014,71; órgão tem seis meses para publicar o edital, ou seja, o prazo vai até 2 de novembro

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 10:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 mai 2023 às 10:06
Fachada do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Fachada do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima (MMA) vai abrir concurso público com 98 vagas para o cargo de analista ambiental. A remuneração inicial da carreira é de R$ 10.014,71, já considerando o reajuste salarial sancionado pelo governo federal e o auxílio-alimentação de R$ 658. Para participar, os profissionais precisam ter nível superior em qualquer área.
A autorização para a contratação de novos servidores foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). O órgão tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 2 de novembro. As provas serão aplicadas dois meses após a publicação do documento, previstas para janeiro de 2024.
O aval faz parte de um pacote de 2 mil vagas em novos concursos que serão autorizados ao longo desta semana pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Além do certame do Ministério do Meio Ambiente, saiu nesta terça-feira a liberação para contratações na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Em abril, o Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu autorização para selecionar 814 profissionais.
O próximo passo será a formação da comissão que vai tocar os preparativos e escolher a empresa que vai organizar a seleção.
O último concurso do Ministério do Meio Ambiente foi realizado em 2010. Na época, a seleção foi organizada pelo Cebraspe. Os candidatos tiveram que realizar uma prova objetiva com 120 questões, além de exame discursivo para os cargos de nível superior.
O órgão aguarda uma autorização desde 2017 para suprir a demanda do quadro de servidores. Desde então, o ministério segue solicitando a contratação de pessoal.
Ministério do Meio Ambiente é autorizado a abrir concurso com 98 vagas

LEIA MAIS

Governo federal autoriza concurso na Funai com 502 vagas

Concursos federais: governo promete pacote com 2 mil vagas nesta semana

Mais de 19 mil vagas abertas em 173 concursos e seleções em todo o país

Secretaria de Justiça do ES define organizadora de concurso com 600 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia vai abrir concurso com 814 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente governo federal Ministério do Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados