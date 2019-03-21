Marinha do Brasil abre concurso para Sargento Músico

As vagas são ofertadas conforme o instrumento que o interessado é habilitado; confira Crédito: Divulgação/Marinha

O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais divulgou o Edital de Convocação nesta quarta-feira (20). São 36 oportunidades para Sargento Músico Fuzileiro Naval na Marinha do Brasil. As inscrições têm início no dia 2 de abril e encerram no dia 30 de abril.

Os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, com idade mínima de 18 e máxima de 24 anos (em 1º de janeiro de 2019) e ter o ensino médio (ou curso equivalente) completo.

As oportunidades são de acordo com os instrumentos: clarinete em Sib (03); Saxofone Alto em Mib (05); Saxofone Tenor em Sib (04); Trompete em Sib (06); Trompa em Fá (02); Trombone em Tenor em Dó (04); Euphonium em Dó/Bombardino (02); Tuba em Sib/Mib (03); Percussão (bateria completa) (05); Baixo Acústico (01); Harpa (01). A remuneração não foi divulgada.

A primeira etapa do processo é um Exame de Escolaridade, constituído de uma Prova Específica de Música e uma Prova de Expressão Escrita. O teste acontece no dia 30 de junho. Os aprovados serão convocados para a realização da prova prática de música.

admissão no Corpo de Engenheiros A Marinha está com inscrição aberta, também, para. São 54 vagas.

INSCRIÇÕES

Prazo: 02 de abril a 30 de abril. No site www.marinha.mil.br/cgcfn , clicar em link “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no edital. 02 de abril a 30 de abril. No site, clicar em link “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no edital.

Taxa: R$ 60,00

Vagas: 36