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Oportunidade

Marinha abre concurso para ingresso nos quadros complementares

Os interessados têm até o dia 12 de abril para realizar a inscrição

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 18:25

Publicado em 

03 abr 2019 às 18:25
Marinha do Brasil Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil
A Marinha do Brasil está com inscrições abertas ingresso no quadro complementar de fuzileiros navais. As 7 vagas são para o cargo de Segundo-Tenente. Os interessados têm até as 23h59 do dia 12 de abril para se inscreverem. 
As oportunidades são divididas nas subáreas de eletrônica, concentração em máquinas, concentração em sistemas de armas, e educação física. Podem concorrer os graduados em engenharia de comunicação, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, entre outros. Mais informações podem ser conferidas no
edital
.
As provas, ainda sem data definida, serão realizadas em várias cidades do Brasil, conforme o anexo I do edital. Entre elas, Vila Velha, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. As inscrições podem ser feitas no site. 
Inscrições
Cargo: segundo-tenente
Inscrições: até o dia 12 de abril, no site 
 

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