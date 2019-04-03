Marinha abre concurso para ingresso nos quadros complementares

Marinha do Brasil Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas ingresso no quadro complementar de fuzileiros navais. As 7 vagas são para o cargo de Segundo-Tenente. Os interessados têm até as 23h59 do dia 12 de abril para se inscreverem.

As oportunidades são divididas nas subáreas de eletrônica, concentração em máquinas, concentração em sistemas de armas, e educação física. Podem concorrer os graduados em engenharia de comunicação, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, entre outros. Mais informações podem ser conferidas no

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As provas, ainda sem data definida, serão realizadas em várias cidades do Brasil, conforme o anexo I do edital. Entre elas, Vila Velha, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. As inscrições podem ser feitas no site.

Inscrições

Cargo: segundo-tenente

site Inscrições: até o dia 12 de abril, no