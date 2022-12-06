Marinha abre concurso com 671 vagas para aprendizes-marinheiros

- EAMCE - Fortaleza
- Apoio (113);
- Eletroeletrônica (104);
- Mecânica (75).
- EAMES - Vila Velha
- Apoio (80);
- Eletroeletrônica (95);
- Mecânica (51).
- EAMSC - Florianópolis
- Apoio (51);
- Eletroeletrônica (51);
- Mecânica (51).
As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos que não sejam casados; nem tenham constituído união estável e não tenham filhos; tenham 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024 e tenham concluído o Ensino Médio. Além de outros requisitos presentes no edital.
Durante a formação, o aprendiz de marinheiro receberá bolsa-auxílio, no valor total de R$ 1.303,90, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa durante as 48 semanas do curso. Após a promoção à graduação, o militar perceberá remuneração bruta de R$ 2.294,50.
As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 30 de janeiro de 2023 e 23h59 do dia 12 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico da Marinha. A taxa é de R$ 40. Haverá a possibilidade de pedido de isenção para inscritos no programa CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, além de doadores de medula óssea.
Os candidatos farão prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências e Inglês, prevista para 2 de abril de 2023. Também haverá verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.
O prazo de validade do concurso público terminará no dia do início do Curso de Formação de Marinheiros, 29 de janeiro de 2024.
Serviço
- Vagas: 671 para aprendizes-marinheiros
- Requisito: nível médio
- Salário: R$ 1.303,90
- Inscrição: 30 de janeiro a 12 de fevereiro
- Taxa: R$ 40
- Prova: 2 de abril
Marinha abre concurso com 671 vagas para aprendizes-marinheiros