Marinha abre concurso com 671 vagas para aprendizes-marinheiros

Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES Crédito: Fernando Madeira

A Marinha do Brasil publicou edital de abertura de concursos -publicos"> concursos -publicos"=""> concursos -publicos"=""> concursos -publicos"> concursos -publicos"> concursos de admissão à Escola de Aprendizes-Marinheiros. A oferta é de 671 vagas, distribuídas por três unidades:

EAMCE - Fortaleza

Apoio (113);

Eletroeletrônica (104);

Mecânica (75).

EAMES - Vila Velha

Apoio (80);

Eletroeletrônica (95);

Mecânica (51).

EAMSC - Florianópolis

Apoio (51);

Eletroeletrônica (51);

Mecânica (51).

As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos que não sejam casados; nem tenham constituído união estável e não tenham filhos; tenham 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024 e tenham concluído o Ensino Médio. Além de outros requisitos presentes no edital.

Durante a formação, o aprendiz de marinheiro receberá bolsa-auxílio, no valor total de R$ 1.303,90, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa durante as 48 semanas do curso. Após a promoção à graduação, o militar perceberá remuneração bruta de R$ 2.294,50.

As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 30 de janeiro de 2023 e 23h59 do dia 12 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico da Marinha . A taxa é de R$ 40. Haverá a possibilidade de pedido de isenção para inscritos no programa CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, além de doadores de medula óssea.

Os candidatos farão prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências e Inglês, prevista para 2 de abril de 2023. Também haverá verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

O prazo de validade do concurso público terminará no dia do início do Curso de Formação de Marinheiros, 29 de janeiro de 2024.

Serviço

Vagas: 671 para aprendizes-marinheiros

671 para aprendizes-marinheiros Requisito: nível médio

nível médio Salário: R$ 1.303,90

R$ 1.303,90 Inscrição: 30 de janeiro a 12 de fevereiro

30 de janeiro a 12 de fevereiro Taxa: R$ 40

R$ 40 Prova: 2 de abril