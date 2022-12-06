Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Marinha abre concurso com 671 vagas para aprendizes-marinheiros
Nível médio

Marinha abre concurso com 671 vagas para aprendizes-marinheiros

Oportunidades são para as escolas do Espírito Santo, Santa Catarina e Ceará; inscrições poderão ser feitas de 30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 11:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 dez 2022 às 11:05
Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES, EAMES, no Parque da Prainha, em Vila Velha
Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES Crédito: Fernando Madeira
A Marinha do Brasil publicou edital de abertura de concursos-publicos">concursos-publicos"="">concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos de admissão à Escola de Aprendizes-Marinheiros. A oferta é de 671 vagas, distribuídas por três unidades:
  • EAMCE - Fortaleza
  • Apoio (113); 
  • Eletroeletrônica (104); 
  • Mecânica (75). 
  • EAMES - Vila Velha
  • Apoio (80); 
  • Eletroeletrônica (95); 
  • Mecânica (51). 
  • EAMSC - Florianópolis
  • Apoio (51); 
  • Eletroeletrônica (51); 
  • Mecânica (51).
As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos que não sejam casados; nem tenham constituído união estável e não tenham filhos; tenham 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024 e tenham concluído o Ensino Médio. Além de outros requisitos presentes no edital.
Durante a formação, o aprendiz de marinheiro receberá bolsa-auxílio, no valor total de R$ 1.303,90, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa durante as 48 semanas do curso. Após a promoção à graduação, o militar perceberá remuneração bruta de R$ 2.294,50.
As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 30 de janeiro de 2023 e 23h59 do dia 12 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico da Marinha. A taxa é de R$ 40. Haverá a possibilidade de pedido de isenção para inscritos no programa CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, além de doadores de medula óssea.
Os candidatos farão prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências e Inglês, prevista para 2 de abril de 2023. Também haverá verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.
O prazo de validade do concurso público terminará no dia do início do Curso de Formação de Marinheiros, 29 de janeiro de 2024.

Serviço

  • Vagas: 671 para aprendizes-marinheiros
  • Requisito: nível médio
  • Salário: R$ 1.303,90
  • Inscrição: 30 de janeiro a 12 de fevereiro
  • Taxa: R$ 40
  • Prova: 2 de abril
Marinha abre concurso com 671 vagas para aprendizes-marinheiros

LEIA MAIS

Receita Federal abre concurso com 699 vagas e salários de até R$ 21 mil

Prepara-se! 200 concursos e seleções reúnem 20 mil vagas no país

DER e Procuradoria-Geral do ES definem organizadoras de concurso

Prefeitura de Marataízes abre seleção com 351 vagas temporárias

Incaper publica edital de concurso com 100 vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos espírito santo Marinha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados