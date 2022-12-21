Marinha abre concurso com 1.080 vagas para fuzileiros navais

Marinha do Brasil, fuzileiros navais Crédito: @marinhaoficial/Instagram

A Marinha do Brasil divulgou o edital de abertura do concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. A oferta é de 1.080 vagas. A carreira tem soldo total de R$ 1.303,90, durante o curso. Após a formação, passará a ser de R$ 2.294,50. Este valor é composto por vencimento mais adicional militar de 13% e adicional de habilitação de 12%.

Para participar do concurso, é necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024, além de não estar isentos do serviço militar. Também é preciso ter o nível médio completo e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

As oportunidades foram distribuídas por dois centros de instrução:

840 vagas para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves – CIAMPA, destinadas aos candidatos das regiões Sul e Sudeste.

240 vagas para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília - CIAB, destinadas aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 16 de janeiro até as 23h59 do dia 2 de março de 2023, no site da Marinha

A taxa de participação é de R$ 40. Inscritos no CadÚnico do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita for inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor da taxa.

O processo seletivo contará com prova objetiva. Os participantes terão que responder 50 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Matemática. O exame terá duração de até três horas para todos os candidatos.

As demais etapas serão compostas por verificação de dados biográficos; verificação de documentos; inspeção de saúde e exame psicológico; além do teste de aptidão física, composto por flexão, corrida, abdominal e natação.