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Saúde

Mais Médicos abre 3.184 vagas com chances para o ES

Oportunidades estão distribuíras pode mais de 1.500 cidades brasileiras; interessados podem se inscrever até o próximo sábado, dia 6 de julho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jul 2024 às 09:57

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 09:57

Programa Mais Médicos lança novo edital de seleção
Programa Mais Médicos lança novo edital de seleção Crédito: Freepik
Ministério da Saúde está com inscrições abertas para um novo processo seletivo do programa Mais Médicos. A oferta é de 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. Deste total, 40 são destinadas ao Espírito Santo.
  • Afonso Cláudio (2)
  • Anchieta (1)
  • Alegre (1)
  • Aracruz (2)
  • Baixo Guandu (1)
  • Brejetuba (1)
  • Cachoeiro de Itapemirim (3)
  • Cariacica (5)
  • Castelo (3)
  • Dores do Rio Preto (1)
  • Guaçuí (2)
  • Iúna (1)
  • Jerônimo Monteiro (1)
  • Muniz Freire (1)
  • Marataízes (1)
  • Marilândia (1)
  • Nova Venécia (2)
  • Piúma (2)
  • Santa Maria de Jetibá (2)
  • São Mateus (1)
  • Serra (2)
  • Vila Valério (1)
  • Vitória (3)
Clique aqui para conferir as vagas em todo o país.
Do total de oportunidades, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência.
O maior número de oportunidades está disponível para o Estado de São Paulo, com 457 postos, seguido pelo Rio Grande do Sul (276), Ceará (254), Bahia (246) e Paraná (233).
As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do próximo sábado, dia 6 de julho, no site do programa
Podem participar da seleção os seguintes profissionais:
  • médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);
  • médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;
  • médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.
Caso o profissional seja de outro país, o Ministério da Saúde exige que o candidato tenha conhecimento em Língua Portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o edital, os candidatos devem estar com a situação regular na esfera criminal da Justiça nos últimos seis meses. No caso dos médicos brasileiros, também é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral.
Com este novo edital, o governo federal passa a contar com 28 mil médicos atuando pelo programa.
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