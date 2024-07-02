Mais Médicos abre 3.184 vagas com chances para o ES

Programa Mais Médicos lança novo edital de seleção Crédito: Freepik

Ministério da Saúde está com inscrições abertas para um novo processo seletivo do programa Mais Médicos. A oferta é de 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. Deste total, 40 são destinadas ao Espírito Santo.

Afonso Cláudio (2)

Anchieta (1)

Alegre (1)

Aracruz (2)

Baixo Guandu (1)

Brejetuba (1)

Cachoeiro de Itapemirim (3)

Cariacica (5)

Castelo (3)

Dores do Rio Preto (1)

Guaçuí (2)

Iúna (1)

Jerônimo Monteiro (1)

Muniz Freire (1)

Marataízes (1)

Marilândia (1)

Nova Venécia (2)

Piúma (2)

Santa Maria de Jetibá (2)

São Mateus (1)

Serra (2)

Vila Valério (1)

Vitória (3)

Clique aqui para conferir as vagas em todo o país.

Do total de oportunidades, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência.

O maior número de oportunidades está disponível para o Estado de São Paulo, com 457 postos, seguido pelo Rio Grande do Sul (276), Ceará (254), Bahia (246) e Paraná (233).

As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do próximo sábado, dia 6 de julho, no site do programa

Podem participar da seleção os seguintes profissionais:

médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);

médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;

médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.

Caso o profissional seja de outro país, o Ministério da Saúde exige que o candidato tenha conhecimento em Língua Portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o edital, os candidatos devem estar com a situação regular na esfera criminal da Justiça nos últimos seis meses. No caso dos médicos brasileiros, também é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Com este novo edital , o governo federal passa a contar com 28 mil médicos atuando pelo programa.