O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para um novo processo seletivo do programa Mais Médicos. A oferta é de 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. Deste total, 40 são destinadas ao Espírito Santo.
- Afonso Cláudio (2)
- Anchieta (1)
- Alegre (1)
- Aracruz (2)
- Baixo Guandu (1)
- Brejetuba (1)
- Cachoeiro de Itapemirim (3)
- Cariacica (5)
- Castelo (3)
- Dores do Rio Preto (1)
- Guaçuí (2)
- Iúna (1)
- Jerônimo Monteiro (1)
- Muniz Freire (1)
- Marataízes (1)
- Marilândia (1)
- Nova Venécia (2)
- Piúma (2)
- Santa Maria de Jetibá (2)
- São Mateus (1)
- Serra (2)
- Vila Valério (1)
- Vitória (3)
Clique aqui para conferir as vagas em todo o país.
Do total de oportunidades, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência.
O maior número de oportunidades está disponível para o Estado de São Paulo, com 457 postos, seguido pelo Rio Grande do Sul (276), Ceará (254), Bahia (246) e Paraná (233).
As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do próximo sábado, dia 6 de julho, no site do programa.
Podem participar da seleção os seguintes profissionais:
- médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);
- médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;
- médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.
Caso o profissional seja de outro país, o Ministério da Saúde exige que o candidato tenha conhecimento em Língua Portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o edital, os candidatos devem estar com a situação regular na esfera criminal da Justiça nos últimos seis meses. No caso dos médicos brasileiros, também é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral.
Com este novo edital, o governo federal passa a contar com 28 mil médicos atuando pelo programa.
Mais Médicos abre 3.184 vagas com chances para o ES