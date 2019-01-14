Mais de 700 vagas de emprego abertas nesta segunda em todo o ES

Oportunidades no Espírito Santo para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Arquivo

A semana começa com mais de 700 vagas de trabalho em todo o Estado. Quem quer um emprego com carteira assinada deve procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

O candidato que atender aos requisitos da empresa é encaminhado para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e, quando preenchidas, são retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 205 chances, das quais 72 para São Mateus. Há vagas para cargos como vendedor de picolé, padeiro, professor de montagem, cozinheiro e costureira.

A Agência do Trabalhador de Cariacica oferece, hoje, 218 oportunidades, das quais 80 são para pessoas com deficiência. Há chances para auxiliar de produção, consultor de vendas e farmacêutico, por exemplo. No local também é possível se inscrever para vagas de estágio, curso de qualificação e menor aprendiz. O atendimento ocorre das 8 às 16 horas.

Na Serra, o Sine conta com 218 cargos: auxiliar de limpeza, vidraceiro e farmacêutico são apenas alguns das 15 áreas disponíveis. A unidade funciona das 8 às 17 horas.

Já no Sine de Vila Velha são 60 vagas. Só para se ter uma ideia, há 40 chances para ambulante. Em Vitória, a Agência do Trabalhador tem seis oportunidades de emprego.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Instrutor físico (1), auxiliar de mecânico automotivo (1) e mecânico automotivo (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Marinheiro auxiliar de convés (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Assistente Administrativo (1), Assistente de recursos humanos (1), auxiliar de cozinha (1), garçom (1), operador de caixa (1), operador de máquina a fio diamantado (1), operador de máquina carregadeira e escavadeira (1), promotor de vendas (1), recepcionista PCD (1), salgadeiro (1), soldador (1), supervisor de negociação (1), técnico agrícola (1), técnico de mineração (1), tosador de animais domésticos (1), vendedor externo (1) e vendedor interno (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar de linha de produção (15), conferente PCD (1), designer gráfico (1), instalador de TV a cabo e internet (2), pintor de automóveis (1) e vendedor permissionário (4).

SINE CARIACICA

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (30), auxiliar em saúde bucal (1), impressor digital (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de motor a diesel (1), técnico mecânico em ar condicionado (2) e vendedor porta a porta (3),

SINE LINHARES

Vagas: Apontador de campo (1), assistente de logística de transporte (1), auxiliar de limpeza PCD (3), auxiliar técnico em eletrônica (2), caldeireiro (4), lanterneiro (1), mecânico de manutenção tratores (1), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (1), mecânico de Mercedes (1), motorista de caçamba (1), operador de escavadeira (2), operador de máquina industrial (1), supervisor técnico em eletrônica (1), supervisor agrícola (1), técnico em agropecuária (1), técnico em segurança do trabalho (1) e técnico em eletrônica (2).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Atendente balconista/auxiliar de cozinha (1), babá (1), repositor de mercadoria (2), embalador (1), operador de caixa (1), atendente PCD (1), empregada doméstica (2), serrador de mármore e granito (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), eletricista automotivo (1), estampador (1), vendedor pracista (2), vendedor interno (1), vendedor externo (1), coordenador de base (1), coordenador administrativo (1), coordenador de manutenção eletrônica (1), técnico de rede (1), administrativo de patrimônio (1), monitor de sistema e suporte ao usuário (1), operador no varejo (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Analista de rede (1), auxiliar de almoxarife (1), auxiliar de serviços gerais (6), auxiliar técnico em eletrônica (2), assistente técnico industrial na área de automação (1), cabeleireiro (1), chapeiro (2), costureira (3), costureiro - capoteiro (1), coordenador pedagógico (1), cozinheiro (1), cozinheira (1), encarregado de mecanização (1), garçom (1), manicure (1), manicure unha e gel (1), montador de lanche (1), nutricionista (2), operador de guindaste (9), padeiro (1), professor de montagem (1), representante comercial (1), sinaneleiro - rigger (15), supervisor técnico em eletrônica (2), técnico em eletrônica (4), técnico em informática (1), técnico saúde bucal (1), vendedor externo (2), vendedor interno (1) e vendedor de picolé (6).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Analista de RH (1), auxiliar de encarregado de padaria (1), auxiliar de logística (4), auxiliar de produção (2), balconista de farmácia (1), camareira (3), conferente de mercadorias (1), consultor de vendas (40), consultor interno de vendas (5), costureira (3), eletricista automotivo (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), faturista (1), fresador (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de TV a cabo, internet e telefone (25), mecânico automotivo (1), mecânico de motos (1), motorista (2), motorista carreteiro (10), motorista de caminhão (4), operador de telemarketing ativo (20), programador (1), promotor externo (2), recreadora (1), repositor de mercadorias (2), representante de atendimento (60), supervisor (1), técnico de enfermagem (1), técnico de informática (1), tutor de polo - comercial (1), vendedor de som e acessórios automotivos (1) e vendedor externo (8).

Vagas para pessoas com deficiência: assessor de cliente (1), auxiliar de atendimento (1), assistente administrativo – atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção (2), conferente de mercadorias (1), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (5) e representante de atendimento (60).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar administrativo (1), empregado domestico nos serviços gerais (1), corretor de seguros (1), atendente de telemarketing (50), cuidador de idosos (2), atendente de balconista (1), carpinteiro - telhados (1), encanador industrial (15), farmacêutico (1), isolador térmico (15), pintor industrial (15), técnico de refrigeração (1) e vidraceiro (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de estoque (2), atendente de telemarketing (50), auxiliar de limpeza (14) e auxiliar de limpeza (50).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Ambulante (40), barbeiro (1), costurador de artefatos de couro, a mão - exceto roupas e calçados (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), estoquista (6), faturista (1), garçom (1), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), manicure (1), mecânico de manutenção de automóveis (1), montador de móveis e artefatos de madeira (1), professor de inglês (2), reparador de aparelhos eletrodomésticos - exceto imagem e som (2) e vendedor interno (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA