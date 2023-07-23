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Oportunidades

Mais de 38 mil vagas abertas em 190 concursos e seleções em todo o país

O destaque da semana fica por conta do certame da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus); são 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 19:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jul 2023 às 19:18
A semana começa com mais de 38 mil vagas abertas em 190 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são voltadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O salário pode chegar a R$ 20.926 no Instituto Rio Branco. São 50 vagas para a carreira de diplomata. Os candidatos devem ter o nível superior em qualquer formação. As inscrições seguem até 3 de agosto de 2023.
Sejus abre concurso com 600 vagas
Sejus abre concurso com 600 vagas Crédito: Sejus/Divulgação
O destaque da semana fica por conta do concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus). São 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06. Os interessados poderão se inscrever de 25 de julho a 24 de agosto.
Já o prazo para garantir a participação nos concursos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) segue até 7 de agosto. A oferta é de 48 vagas, sendo 15 para o cargo de professor e 33 para o de técnico administrativo. O salário pode chegar a R$ 4.556,92.

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