Mais de 38 mil vagas abertas em 190 concursos e seleções em todo o país

A semana começa com mais de 38 mil vagas abertas em 190 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são voltadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O salário pode chegar a R$ 20.926 no Instituto Rio Branco. São 50 vagas para a carreira de diplomata. Os candidatos devem ter o nível superior em qualquer formação. As inscrições seguem até 3 de agosto de 2023.
O destaque da semana fica por conta do concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus). São 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06. Os interessados poderão se inscrever de 25 de julho a 24 de agosto.
Já o prazo para garantir a participação nos concursos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) segue até 7 de agosto. A oferta é de 48 vagas, sendo 15 para o cargo de professor e 33 para o de técnico administrativo. O salário pode chegar a R$ 4.556,92.