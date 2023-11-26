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Mais de 34 mil vagas abertas em 216 concursos e seleções em todo o país

Salário pode chegar a R$ 33 mil na Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte; postos são para ocupar cargos efetivos e temporários

Publicado em 26 de Novembro de 2023 às 18:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 nov 2023 às 18:12
Estão abertos, ao menos, 216 concursos públicos e processos seletivos em todo o país que reúnem mais de 34 mil vagas em funções de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para cargos efetivos e temporários.
Os selecionados poderão trabalhar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, tribunais, entre outros órgãos.
Entre os certames, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte oferece o maior salário, R$ 33.924. São 19 vagas para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro.
O destaque da semana fica por conta do concurso do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). São 100 vagas imediatas para analista e ganhos de até R$12 mil. Os interessados precisam ter curso superior e podem se inscrever até 26 de dezembro.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e a Prefeitura de Vila Velha lançaram editais para a contratação temporária de professores e pedagogos. O prazo de inscrição termina nos dias 28 e 30 de novembro, respectivamente.
No Norte do Estado, a Prefeitura de Sooretama abriu 12 oportunidades para auxiliar de consultório dentário (5) e odontólogo (7). A remuneração chega a R$ 4,5 mil. As inscrições seguem até 17 de dezembro.
Sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
Sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que abriu seleção com remuneração de até R$ 12 mil Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

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