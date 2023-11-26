Mais de 34 mil vagas abertas em 216 concursos e seleções em todo o país

Estão abertos, ao menos, 216 concursos públicos e processos seletivos em todo o país que reúnem mais de 34 mil vagas em funções de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para cargos efetivos e temporários.

Os selecionados poderão trabalhar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, tribunais, entre outros órgãos.

Entre os certames, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte oferece o maior salário, R$ 33.924. São 19 vagas para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro.

O destaque da semana fica por conta do concurso do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). São 100 vagas imediatas para analista e ganhos de até R$12 mil. Os interessados precisam ter curso superior e podem se inscrever até 26 de dezembro.

No Norte do Estado, a Prefeitura de Sooretama abriu 12 oportunidades para auxiliar de consultório dentário (5) e odontólogo (7). A remuneração chega a R$ 4,5 mil. As inscrições seguem até 17 de dezembro.