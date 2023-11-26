Mais de 34 mil vagas abertas em 216 concursos e seleções em todo o país

Estão abertos, ao menos, 216 concursos públicos e processos seletivos em todo o país que reúnem mais de 34 mil vagas em funções de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para cargos efetivos e temporários.
Os selecionados poderão trabalhar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, tribunais, entre outros órgãos.
Entre os certames, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte oferece o maior salário, R$ 33.924. São 19 vagas para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro.
O destaque da semana fica por conta do concurso do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). São 100 vagas imediatas para analista e ganhos de até R$12 mil. Os interessados precisam ter curso superior e podem se inscrever até 26 de dezembro.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e a Prefeitura de Vila Velha lançaram editais para a contratação temporária de professores e pedagogos. O prazo de inscrição termina nos dias 28 e 30 de novembro, respectivamente.
No Norte do Estado, a Prefeitura de Sooretama abriu 12 oportunidades para auxiliar de consultório dentário (5) e odontólogo (7). A remuneração chega a R$ 4,5 mil. As inscrições seguem até 17 de dezembro.