Mais de 300 vagas de emprego abertas para a Páscoa no Espírito Santo

A Páscoa deste ano vai ser comemorada no dia 21 de abril. Entretanto, para a indústria, as preparações começaram meses antes da data com a preparação dos produtos a serem vendidos. E o período, além de representar, para muitos, fartura de chocolate, também é uma excelente oportunidade para quem procura emprego temporário no setor varejista. No Espírito Santo, são 328 vagas abertas em supermercados e em lojas especializadas em chocolate.
Há vagas que pedem experiência em vendas; outras, exigem apenas ter 18 anos e Ensino Médio completo. Os candidatos que têm como objetivo ter a carteira assinada também devem ficar atentos, pois há chance de efetivação após o período.
É o caso da Cacau Show, que abriu quase 8.000 vagas em todo o Brasil. No Estado, são 240 oportunidades abertas. Os candidatos que se destacarem nas vendas podem ser efetivados após a experiência ou convidados em uma outra oportunidade de movimento intenso no comércio, como o Dia dos Namorados e o Natal. A Kopenhagen também pretende efetivar 15% dos contratados para seguir o plano de expansão 2019.
Queda nas contratações
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), para a Páscoa 2019 foram abertas 18 mil vagas em indústrias e lojas de todo o Brasil. O número representa uma queda de 22% nas contratações temporárias, visto que, em 2018, foram abertas 23 mil oportunidades.
A diminuição das vagas se deve à mudança de comportamento do consumidor, que está mais independente na hora das compras, segundo informa a Abicab.
De acordo com a associação, hoje o comprador já entende a dinâmica da disposição dos ovos de Páscoa no varejo e isso contribui para a independência na hora da aquisição do produto. “Essa autonomia influencia na dinâmica das vendas e na contratação de mão de obra. A indústria está se adequando ao novo perfil do consumidor", explica a nota.
VEJA AS OPORTUNIDADES
Cacau Show
Para a Páscoa, em todo o Brasil, a Cacau Show abriu 7.790 vagas. Nas lojas do Espírito Santo, há 240 vagas abertas. Todos os candidatos precisam ter 18 anos ou mais, possuir segundo grau completo e experiência em vendas. Segundo a empresa, os que se destacarem poderão ser efetivados ou convidados em uma próxima oportunidade de movimento intenso, como Dia dos Namorados e o Natal.
Inscrição: O prazo varia de acordo com cada loja; o candidato deve entregar o currículo impresso na unidade pretendida.
Vagas: 240
Kopenhagen e Brasil Caucau
Para atender à demanda da Páscoa, foram abertas 395 vagas temporárias. Dessas, 300 são para a fábrica Extrema (MG) e 95 para as redes de todo o país. No Estado, há quatro lojas. A empresa não informou o número de vagas temporárias, mas garantiu que o processo está em aberto.
Inscrições: Para as vagas de vendedores, os interessados devem deixar currículo na loja pretendida. Para trabalhar na fábrica, devem se cadastrar no site www.vagas.com.br .
A empresa pretende efetivar 15% dos temporários para atender ao plano de expansão Kopenhagen 2019.
Casagrande
Foram abertas 30 oportunidades de emprego para o período da Páscoa em todas as unidades. Os interessados precisam ter 18 anos ou mais.
Vagas: Vendedor, encarregado de mercearia, açougueiro, fiscal de caixa, fiscal de loja, recepcionista.
Inscrições: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou pelo site www.redecasagrande.com.br.
Carone
O supermercado está com vagas abertas em todas as unidades, sendo elas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Vagas: auxiliar de serviços gerais (15); ajudante de recebimento de mercadoria (15); padeiro (5); confeiteiro (8); pizzaiolo (8).
Inscrição: Até o dia 22 de março, pelo e-mail [email protected].
Calvi
Há 15 vagas abertas para as lojas de Campo Grande e Cobilândia. Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais.
Cargos: embalador, operador de caixa, repositor, repositor de FLV e açougueiro.
Inscrições: no site [email protected] ou entregar o currículo diretamente em uma das lojas até o próximo sábado (23).