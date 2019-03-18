Mais de 300 vagas de emprego abertas para a Páscoa no Espírito Santo

Neste ano, houva uma queda de 22% abertura de vagas. O motivo? A mudança do perfil do consumidor Crédito: Reprodução

Páscoa deste ano vai ser comemorada no dia 21 de abril. Entretanto, para a indústria, as preparações começaram meses antes da data com a preparação dos produtos a serem vendidos. E o período, além de representar, para muitos, fartura de chocolate, também é uma excelente oportunidade para quem procura emprego temporário no setor varejista. No Espírito Santo, são 328 vagas abertas em supermercados e em lojas especializadas em chocolate.

Há vagas que pedem experiência em vendas; outras, exigem apenas ter 18 anos e Ensino Médio completo. Os candidatos que têm como objetivo ter a carteira assinada também devem ficar atentos, pois há chance de efetivação após o período.

É o caso da Cacau Show, que abriu quase 8.000 vagas em todo o Brasil. No Estado, são 240 oportunidades abertas. Os candidatos que se destacarem nas vendas podem ser efetivados após a experiência ou convidados em uma outra oportunidade de movimento intenso no comércio, como o Dia dos Namorados e o Natal. A Kopenhagen também pretende efetivar 15% dos contratados para seguir o plano de expansão 2019.

Queda nas contratações

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), para a Páscoa 2019 foram abertas 18 mil vagas em indústrias e lojas de todo o Brasil. O número representa uma queda de 22% nas contratações temporárias, visto que, em 2018, foram abertas 23 mil oportunidades.

A diminuição das vagas se deve à mudança de comportamento do consumidor, que está mais independente na hora das compras, segundo informa a Abicab.

De acordo com a associação, hoje o comprador já entende a dinâmica da disposição dos ovos de Páscoa no varejo e isso contribui para a independência na hora da aquisição do produto. “Essa autonomia influencia na dinâmica das vendas e na contratação de mão de obra. A indústria está se adequando ao novo perfil do consumidor", explica a nota.

VEJA AS OPORTUNIDADES

Cacau Show

Para a Páscoa, em todo o Brasil, a Cacau Show abriu 7.790 vagas. Nas lojas do Espírito Santo, há 240 vagas abertas. Todos os candidatos precisam ter 18 anos ou mais, possuir segundo grau completo e experiência em vendas. Segundo a empresa, os que se destacarem poderão ser efetivados ou convidados em uma próxima oportunidade de movimento intenso, como Dia dos Namorados e o Natal.

Inscrição: O prazo varia de acordo com cada loja; o candidato deve entregar o currículo impresso na unidade pretendida.

Vagas: 240

Kopenhagen e Brasil Caucau

Para atender à demanda da Páscoa, foram abertas 395 vagas temporárias. Dessas, 300 são para a fábrica Extrema (MG) e 95 para as redes de todo o país. No Estado, há quatro lojas. A empresa não informou o número de vagas temporárias, mas garantiu que o processo está em aberto.

Inscrições: Para as vagas de vendedores, os interessados devem deixar currículo na loja pretendida. Para trabalhar na fábrica, devem se cadastrar no site Para as vagas de vendedores, os interessados devem deixar currículo na loja pretendida. Para trabalhar na fábrica, devem se cadastrar no site www.vagas.com.br

A empresa pretende efetivar 15% dos temporários para atender ao plano de expansão Kopenhagen 2019.

Casagrande

Foram abertas 30 oportunidades de emprego para o período da Páscoa em todas as unidades. Os interessados precisam ter 18 anos ou mais.

Vagas: Vendedor, encarregado de mercearia, açougueiro, fiscal de caixa, fiscal de loja, recepcionista.

[email protected] ou pelo site www.redecasagrande.com.br. Inscrições: os interessados devem enviar currículo para o e-mailou pelo site

Carone

O supermercado está com vagas abertas em todas as unidades, sendo elas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Vagas: auxiliar de serviços gerais (15); ajudante de recebimento de mercadoria (15); padeiro (5); confeiteiro (8); pizzaiolo (8).

Inscrição: Até o dia 22 de março, pelo e-mail Até o dia 22 de março, pelo e-mail [email protected]

Calvi

Há 15 vagas abertas para as lojas de Campo Grande e Cobilândia. Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais.

Cargos: embalador, operador de caixa, repositor, repositor de FLV e açougueiro.