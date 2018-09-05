Mais de 200 vagas de emprego em supermercado de Linhares

Supermercado em Linhares vai contratar 225 profissionais Crédito: Divulgação / Prefeitura de Linhares

Boa oportunidade para os moradores de Linhares que estão à procura de emprego. Uma nova rede de supermercados vai abrir as portas no município do Norte do Estado e vai gerar 225 postos de trabalho diretos, além dos indiretos.

Trata-se do Grupo Oriundi que vai investir R$ 35 milhões na construção de sua primeira filial fora da cidade de Aracruz, onde fica a sede. A previsão é de que a loja seja inaugurada em outubro.

As oportunidades serão para todos os níveis de escolaridade e para alguns cargos não será necessário experiência. A prioridade de contratação será para quem estiver desempregado.

Os interessados podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (10) na agência do Sine de Linhares, que fica na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.

O supermercado fica no bairro Três Barras e vai ocupar uma área de 22 mil m2, sendo 17 mil m2 de área construída com 3.500 m2 de área de vendas com 462 vagas de estacionamento. O Oriundi Linhares terá em suas prateleiras mais de 20 mil itens.