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Linhares

Mais de 200 vagas de emprego em supermercado de Linhares

Interessados podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (10) na agência do Sine
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 21:53

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 21:53

Supermercado em Linhares vai contratar 225 profissionais Crédito: Divulgação / Prefeitura de Linhares
Boa oportunidade para os moradores de Linhares que estão à procura de emprego. Uma nova rede de supermercados vai abrir as portas no município do Norte do Estado e vai gerar 225 postos de trabalho diretos, além dos indiretos.
Trata-se do Grupo Oriundi que vai investir R$ 35 milhões na construção de sua primeira filial fora da cidade de Aracruz, onde fica a sede. A previsão é de que a loja seja inaugurada em outubro.
As oportunidades serão para todos os níveis de escolaridade e para alguns cargos não será necessário experiência. A prioridade de contratação será para quem estiver desempregado.
Os interessados podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (10) na agência do Sine de Linhares, que fica na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.
O supermercado fica no bairro Três Barras e vai ocupar uma área de 22 mil m2, sendo 17 mil m2 de área construída com 3.500 m2 de área de vendas com 462 vagas de estacionamento. O Oriundi Linhares terá em suas prateleiras mais de 20 mil itens.
Escolhemos Linhares para a expansão do Oriundi devido ao imenso potencial econômico e ao crescente nível de desenvolvimento da cidade, destacou Aderbauer Pedroni, um dos sócios do empreendimento.

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