Mais de 200 concursos e seleções têm 28 mil vagas pelo Brasil

Já no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Denit), a oferta é de 100 postos e remuneração de R$ 12.812. O prazo termina no dia 26 de dezembro. Concursos abertos também no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) — com oferta de 100 postos e ganhos de R$ 8.700 — e no Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) — com 80 chances e salário de R$ 21 mil.