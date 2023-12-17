Mais de 200 concursos e seleções têm 28 mil vagas pelo Brasil

Pelo menos 207 concursos públicos e processos seletivos estão com mais de 28 mil vagas abertas por todo o Brasil. As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, em postos efetivos e temporários.
Os novos servidores poderão atuar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
A remuneração pode chegar a R$ 37.731 no Ministério Público do Trabalho (MPT). A oferta é de três vagas imediatas para a carreira de procurador do trabalho. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. O prazo para se inscrever vai até 10 de janeiro.
O governo federal tem cinco editais publicados para a contratação de servidores de nível superior. Na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), são 300 oportunidades com salários de até R$ 13 mil. As inscrição podem ser feitas de 22 de janeiro a 5 de março.
O certame da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lançou edital com 246 vagas, sendo 70 para preenchimento imediato e 176 para formação de cadastro de reserva. O salário passa de R$ 16 mil. As inscrições seguem até 4 de janeiro.
Já no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Denit), a oferta é de 100 postos e remuneração de R$ 12.812. O prazo termina no dia 26 de dezembro. Concursos abertos também no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) — com oferta de 100 postos e ganhos de R$ 8.700 — e no Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) — com 80 chances e salário de R$ 21 mil.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Iúna está com 81 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.788 a R$ 7.203. As inscrições começam nesta terça-feira (19) e seguem até 18 de janeiro.
O processo seletivo da Prefeitura da Serra tem 360 chances para profissionais de nível médio. Os selecionados terão ganhos de R$ 2.792. Os interessados podem garantir a participação até o dia 8 de janeiro.