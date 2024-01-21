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Em todo o país

Mais de 200 concursos e seleções abertos reúnem 43 mil vagas

Câmara e Prefeitura de Vitória, Enem dos Concursos, Idaf, Prefeitura de Vila Velha e outras instituições lançaram editais para a contratação de profissionais

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 18:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jan 2024 às 18:03
Concurso Nacional Unificado, Petrobras, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e outros 200 concursos e processos seletivos estão com editais publicados para preencher mais de 43 mil vagas. Há oportunidades em cargos efetivos e temporários voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os candidatos podem concorrer aos postos disponíveis em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pela Assembleia Legislativa do Paraná, que pode chegar a R$ 33.924. A oferta é de 85 vagas para diversos cargos. Os interessados podem se inscrever até 8 de fevereiro.
O destaque da semana fica por conta do concurso público da Prefeitura de Vitória, que oferece 100 vagas para professores. Deste total, 54 são destinados à Educação Especial. Os salários podem chegar a R$ 4,9 mil e os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro.
Mais de 200 concursos e seleções abertos reúnem 43 mil vagas
Ainda na Capital, a Câmara de Vereadores lançou edital para contratar 16 servidores de níveis médio e superior. Os selecionados terão ganhos de até R$ 4,9 mil. As inscrições podem ser feitas de 23 de janeiro a 20 de fevereiro.
Câmara Municipal de Vitória
Câmara Municipal de Vitória vai contar com 16 novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira
Já a Prefeitura de Vila Velha está com processo seletivo aberto para a contratação de agente comunitário de saúde (22 vagas) e de combate a endemias (1). O prazo para garantir a participação na seleção vai até 15 de fevereiro.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV - ES) abriu concurso com uma vaga, além da formação de cadastro reserva de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.985,93 a R$ 4.592,98. As inscrições terminam no dia 19 de fevereiro de 2024.

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