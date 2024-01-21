Concurso Nacional Unificado, Petrobras, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e outros 200 concursos e processos seletivos estão com editais publicados para preencher mais de 43 mil vagas. Há oportunidades em cargos efetivos e temporários voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os candidatos podem concorrer aos postos disponíveis em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O maior salário é pago pela Assembleia Legislativa do Paraná, que pode chegar a R$ 33.924. A oferta é de 85 vagas para diversos cargos. Os interessados podem se inscrever até 8 de fevereiro.

O destaque da semana fica por conta do concurso público da Prefeitura de Vitória, que oferece 100 vagas para professores. Deste total, 54 são destinados à Educação Especial. Os salários podem chegar a R$ 4,9 mil e os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro.

Your browser does not support the audio element. Mais de 200 concursos e seleções abertos reúnem 43 mil vagas

Ainda na Capital, a Câmara de Vereadores lançou edital para contratar 16 servidores de níveis médio e superior. Os selecionados terão ganhos de até R$ 4,9 mil. As inscrições podem ser feitas de 23 de janeiro a 20 de fevereiro.

Câmara Municipal de Vitória vai contar com 16 novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira

Já a Prefeitura de Vila Velha está com processo seletivo aberto para a contratação de agente comunitário de saúde (22 vagas) e de combate a endemias (1). O prazo para garantir a participação na seleção vai até 15 de fevereiro.