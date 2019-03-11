Mais de 20 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil

Os salários podem chegar a R$ 35 mil; no ES Crédito: Arquivo

concursos públicos A semana começou cheia de oportunidades para os concurseiros. É que pelo menos 23estão abertos em todo o Brasil. As vagas são para os profissionais de diferentes níveis de escolaridade. Além das vagas efetivas, há também há oportunidades para cadastro de reserva. Ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme abertura de vagas.

No Estado, o destaque é para o concurso para professores substitutos no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e para professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na Forças Armadas também há processo seletivo aberto. Ao todo, são mais de 2000 vagas. Na Aeronáutica, há 297 oportunidades; na Marinha, 960 e, no Exército, 1.100.

O destaque nacional é para o Ministério Público de Contas do Pará. O motivo? O alto salário de R$ R$35.462,22.

Confira os concursos abertos:

IFES

https://www.ifes.edu.br O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou o edital para professores substitutos. As três vagas, nas áreas de Atendimento Educacional Especializado (1); Letras/Português (1) e Saúde Pública/Saúde Coletiva, são para atuação no Campus Vitória, em Jucutuquara. A jornada de trabalho pode chegar a 40 horas semanais A remuneração alterna de R$ 2.236,31 a R$ 5.742,14, com auxílio-alimentação de R$ 458,00 a R$ 229,00. A exigência para quem deseja concorrer a vaga é ter graduação mínima na área específica em que pretende atuar. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março. Detalhes do certame você confere no edital e no site:

UFES

Já estão abertas as inscrições para o novo Concurso Público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A seleção tem como objetivo preencher vagas para Professores do Magistério Superior das áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Engenharia Química/ Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química (1); Probabilidade e Estatística/ Probabilidade e Estatística Aplicadas (1); Probabilidade e Estatística/ Estatística (1) e Ciências da Saúde/ Educação Física (1). A jornada de trabalho pode ser de 20h semanais ou Regime de Dedicação Exclusiva ao trabalho, com remuneração que varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 ao mês. As inscrições podem ser feitas até 22 de março de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A taxa é de R$ 250,00.

UNIDADES DE SAÚDE PRISIONAIS NO ES

edital. O Instituto Vida e Saúde (Invisa), em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), realiza processo seletivo para as Unidades de Saúde Prisionais do Estado. As oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico e superior. As vagas são para trabalhar nas unidades Norte e Sul do Estado. Os salários variam de R$ 1.421,50 a R$ 2.946,45. Os cargos oferecidos são auxiliar administrativo diarista, enfermeiro diarista, farmacêutico diarista, técnico de enfermagem diarista, terapeuta ocupacional e enfermeiro platonista. Ao todo, são 14 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março, conforme mostra o

PREFEITURA DE ARACRUZ

Vagas efetivas para auditores de controle interno: administrativo (1) e contabilidade (1). A carga horária é de 30h semanais. Para participar, é necessário ter nível superior, com remuneração devem fazer jus à remuneração no valor de R$ 4.182,62. As inscrições seguem até 17 de março de 2019, no site o www.ibade.org.br. A taxa é de R$ 81,50.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

https://www.joaoneiva.es.gov.br/ Há vagas para profissionais efetivos e temporários em vários níveis de escolaridade. Entre os cargos estão nutricionista, terapeuta ocupacional, cirurgião dentista, entre outros. A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 7,5 mil. As inscrições vão até o dia 22 de março no site:

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta divulgou edital para a contratação temporária de profissionais ao cargo de Técnico em Agrimensura. Os interessados podem se inscrever nos dias 11 e 12 de março de 2019, das 13h às 16h, no Auditório da Escolas de Governo, sede Administrativa da Prefeitura de Anchieta, localizada na Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta.

AERONÁUTICA

A Aeronáutica divulgou o edital para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos. A oferta é de 227 vagas para o primeiro semestre de 2020. Para participar, o candidato precisa ter o nível médio. O curso é ministrado na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá - SP, com duração de aproximadamente dois anos. De acordo com o edital, as vagas são para as seguintes especialidades: Aeronavegantes - Mecânica de Aeronaves (50); Material Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30); Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128). No Comando da Aeronáutica, Aeronavegante é todo militar ou civil que exerce função específica a bordo de aeronaves. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 19 de março de 2019, no site www.fab.mil.br . A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

EXÉRCITO

www.esa.eb.mil.br. A taxa de participação é de R$ 95,00. O Exército divulgou o edital de abertura do Concurso Público para Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos. São 1.100 vagas, sendo 1.000 para área Geral / Aviação, 60 para Música e 40 para Saúde (técnico de enfermagem). Para participar da seleção, é necessário ter concluído o Ensino Médio e para os candidatos da área da saúde a conclusão do curso Técnico em Enfermagem até a data de sua apresentação na Organização Militar de Corpo de Tropa (OMCT), além de apresentar registro no Coren. Após formação, o aprovado é declarado 3º Sargento e perceberá remuneração de R$ 3.825,00. As inscrições podem ser feitas do dia 20 de fevereiro de 2019 até 20 de março de 2019, pelo site. A taxa de participação é de R$ 95,00.

MARINHA DO BRASIL

www.marinha.mil.br. A Marinha do Brasil divulgou o edital de abertura do concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. A oferta é de 960 vagas. A carreira de fuzileiro proporciona um soldo de R$ 1.950. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou curso equivalente, ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2020 e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m e ser brasileiro e do sexo masculino. As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 27 de fevereiro de 2019 até o dia 28 de março de 2019 no site

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO PARÁ

Para concorrer à vaga de procurador de contas, que tem remuneração de R$ 35.462,22, é preciso ter nível superior. O valor da inscrição é de R$ 300,00. Há duas vagas para assistente e outras sete para analista. O valor da inscrição, respectivamente, é de R$ 200,00 e R$ 100,00. A remuneração pode chegar a R$ 8.553,37. O prazo para se inscrever termina em 23 de abril. Mais informações estão disponíveis nos edital.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS

O Conselho Regional de Nutricionistas abriu concurso público para contratar e formar cadastro reserva de servidores de nível Médio e Superior. A seleção conta com chances para as seguintes funções: Assistente Técnico I (1), Assistente Administrativo I, Auxiliar Administrativo I (2), Operador de Call Center I (1), Secretário, Advogado, Nutricionista Assistente I e Nutricionista Fiscal I. A carga horária a ser cumprida varia entre 30h e 40h semanais e os salários partem de R$ 1.484,41 e vão até R$ 4.918,47. As inscrições devem ser feitas até 29 de março de 2019, via internet, no site da organizadora www.iades.com.br. A taxa a ser paga pelo candidato varia de acordo com a escolaridade do cargo almejado, sendo R$ 42,00 Médio e R$ 48,00 Superior.

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos. Foi divulgado um novo edital do concurso da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A seleção preencherá 112 vagas na área da saúde, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Candidatos que têm ensino fundamental completo e registro no órgão de classe podem se inscrever para a função pública de auxiliar de enfermagem (5 vagas), cujo salário inicial é de R$ 1.229,92. O posto de técnico de enfermagem (80) requer ensino médio, curso técnico na área e registro no órgão fiscalizador da profissão. O vencimento é de R$ 1.560,01. Já para o emprego de enfermeiro (27), a exigência do edital é de nível superior e registro no órgão de classe. A remuneração é de R$ 2.148. As inscrições podem ser feitas no período de 11 a 21 de março de 2019, no site

DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

www.gestaodeconcursos.com.br, até as 20h de 25 de abril. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais publicou um novo edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas para a função de defensor público de classe inicial. Para ingressar na carreira é necessário possuir nível superior em direito, há no mínimo três anos, além de ter três anos de atividade jurídica até o término do prazo da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de direito. A remuneração inicial é de R$ 22.158,82. A inscrição pode ser feita no site, até as 20h de 25 de abril.

DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública de São Paulo. A oferta é de 40 vagas para o cargo de defensor do estado. Para concorrer à carreira, os candidatos deverão ter bacharelado em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial da carreira é de aproximadamente R$ 18 mil. As inscrições podem ser feitas até 15 de março, no site www.concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 260.

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO (SP)

A Prefeitura Municipal de São Sebastião tornou público o concurso para contratação de fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fonoaudiólogo e assistente social. Há vagas para nível fundamental, médio e superior. A remuneração chega a R$ 8.372,48. As inscrições vão até o dia 4 de abril. Confira informações no edital. https://transparencia.alemparaiba.mg.gov.br/processo-seletivo-simplificado/

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR (FAMESP)

A Famesp abriu processo seletivo para os cargos de técnico de nutrição, fisioterapeuta, cirurgião torácico, médico urologista, entre outros. Ao todo, são 15 vagas. As oportunidades são para cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março, no site https://www.famesp.org.br/.

PREFEITURA DE CURITIBA (PR)

A Prefeitura Curitiba divulgou quatro editais de Concursos Públicos que objetivam a contratação de servidores de nível Médio/ Técnico e Superior em diversas funções. Ao todo, são 62 vagas. A carga horária varia de 20h a 40h semanais e receberão salários que variam de R$ 1.960,92 a R$ 5.514,92. As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 21 de março de 2019, no site portal.nc.ufpr.br. A taxa a ser paga pelo candidato varia entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

PREFEITURA DE MARMELEIRO (PR)

São 25 vagas abertas na Prefeitura de Marmeleiro (PR) com salários que podem chegar a R$ 8.902,64. Os cargos são para nível fundamental, médio e superior. As inscrições devem ser realizadas no site https://www.concursosfau.com.br/novo/ e vão até o dia 27 de março.

PREFEITURA DE CURITIBA (PR)

site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná A Prefeitura Municipal de Curitiba, no Paraná, divulgou seleção pública para o cargo de procurador. São cinco vagas disponíveis para nível superior. O salário é de R$ 6,5 mil, mas, com benefícios, pode chegar a R$ 20,7 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas até 24 de março, no(UFPR).

PREFEITURA DE SÃO BENTO SUL (SC)

no site. A Prefeitura de São Bento Sul abre processo seletivo, por meio de cadastro de reserva, em diferentes cargos, de nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 13.481,34. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março,

SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA E CONTROLE INTERNO DE MANAUS (AM)

www.concursosfcc.com.br. Foram abertas as inscrições dos dois editais do concurso da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus, capital do Estado do Amazonas. Ao todo, são 50 vagas, além de formação de cadastro reserva de eventuais oportunidades. Candidatos que concluíram o ensino médio podem concorrer ao emprego de assistente técnico fazendário (5 vagas), cujo salário inicial é de R$ 8.211,81. Para o cargo de assistente técnico de tecnologia da informação da Fazenda Municipal nas áreas de programador (12) e suporte (12), a exigência do concurso da SEMEF é de nível médio e curso técnico específico. O vencimento é de R$ 8.211,81. Aqueles que têm o nível superior estão aptos às carreiras de auditor fiscal de tributos municipais (10), técnico fazendário (2), técnico de tecnologia da informação da Fazenda Municipal (8) e técnico em web design da Fazenda Municipal (1). As remunerações são de R$ 17.436,29 para auditor e R$ 13.193,77 para técnicos. As inscrições seguem até as 14h do dia 5 de abril de 2019, no site

PREFEITURA DE MACAPARANA (PE)

www.idhtec.org.br. A Prefeitura Municipal de Macaparana (PE) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 248 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O período de trabalho é de 30 a 40h semanais ou 150h mensais com remuneração variando de R$ 998,00 a R$ 7.213,00 ou R$ 12,27h/a. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de março de 2019, no site

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO