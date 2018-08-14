Mais de 170 vagas de emprego nas agências de recrutamento e seleção

Quem procura emprego com carteira assinada deve ficar atento. Isso porque as empresas de recrutamento e seleção estão com 177 vagas de trabalho. Há chances para trabalhar em todo o Estado e até em Moçambique, na África.
CONFIRA AS VAGAS
RHOPEN
Vagas: 70 oportunidades para diversas áreas, localidades e níveis de formação. 39 dessas oportunidades são para instrutores de operação em mina em Moçambique, na África.
Cadastro: no site www.rhopen.com.br.
Cargos:
Analista de crédito e cobrança (Serra)
Analista desenvolvedor (Cariacica)
Analista de Inovação (Belo Horizonte)
Analista de logística (Vitória)
Analista de planejamento sênior (Serra)
Analista de recursos humanos (Colatina e Serra) - 3 vagas
Analista de sistemas (Vitória)
Analista TI - Transformação digital (Belo Horizonte)
Analista de treinamento (Serra)
Analista success factors junior (Vitória)
Assessor de diretoria (Serra)
Assistente de compras (Serra e Vitória) - 2 vagas
Assistente fiscal (Vitória)
Auxiliar de topografia (Nova Lima - MG)
Banco de Candidatos PCD - Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo
Biólogo - Bioespeleologia (Nova Lima - MG)
Cientista de Dados (Belo Horizonte)
Comprador internacional (Serra)
Consultor comercial - autopeças (Serra)
Consultor de recrutamento e seleção PCD (Vitória)
Consultor de vendas (Vitória)
Consultor success factors pleno (Vitória)
Consultor success factors senior (Vitória)
Cozinheiro (Vitória)
Encarregado de expedição (Vitória)
Gerente clínica médica (Vila Velha)
Gerente comercial (Serra)
Gestor de operação e logística (Macaé - RJ)
Gerente operacional logístico (Vitória)
Instrutor operador de mina (Moçambique) - 39 vagas
Laboratorista (Mariana - MG)
Mecânico (Itabira - MG)
Motorista (Vila Velha)
Soldador (Minas Gerais)
Subgerente de loja (Vitória)
Técnico mecânico II (Itabira - MG)
Vendedor de loja (Vila Velha)
Vendedor (Vitória)
PSICOESPAÇO
Cadastro: no site www.psicoespaco.com.br
Vagas: 76 oportunidades para vários municípios do Estado.
Cargos:
Administrador de contratos (Linhares)
Advogado associado
Almoxarife I (Barra de São Francisco)
Analista PCP
Analista de Dados - 2 vagas
Analista de laboratório
Analista de relacionamento (Home Office)
Analista de RH (área de desenvolvimento)
Analista de RH (departamento pessoal)
Analista de RH (Norte do ES)
Analista de TI
Analista fiscal pleno
Assistente administrativo (Financeiro)
Assistente comercial
Assistente de atendimento
Assistente de departamento fiscal
Assistente de diretoria
Assistente de e-commerce
Assistente de qualidade - PCD (Aracruz)
Auxiliar administrativo - 2 vagas
Auxiliar administrativo de DP
Auxiliar de cabeleireiro
Auxiliar de carga e descarga/estoque
Auxiliar de consultório médico (secretária)
Auxiliar de estoque / serviços gerais
Auxiliar de saúde bucal
Auxiliar de secretaria
Auxiliar fiscal (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Auxiliar industrial PCD (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Consultor de vendas - 2 vagas
Eletricista manutenção extração III (Barra de São Francisco)
Eletricista manutenção I - (São Domingos do Norte)
Eletricista manutenção II - (São Domingos do Norte)
Empregada doméstica (Casa de Família)
Encarregado de produção de salgados (Ramo de Alimentos)
Estagiário de engenharia de produção
Executivo de contas (TV)
Gerente administrativo
Gerente comercial
Gerente de loja
Inspetor estoque III indústria granito (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Líder logística (Cachoeiro de Itapemirim)
Mecânico manutenção extração III (Barra de São Francisco)
Mecânico manutenção II (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Motorista carreteiro (produtos perigosos)
Operador de monitoramento
Operador de produção industrial (ramo alimentício)
Operador de televendas
Operador industrial II ( operador ponte rolante) indústria granito (São Domingos do Norte) - 4 vagas
Operador industrial II (operador ponte rolante) logística (São Domingos do Norte) - 6 vagas
Operador industrial II (pórtico rolante) indústria granito (São Domingos do Norte) - 3 vagas
Operador industrial II (resinador) indústria granito (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Orçamentista
Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva
Recepcionista (consultório veterinário)
Repositor de mercadorias
Representante comercial
Supervisor de loja
Supervisor de processos (São Domingos do Norte)
Supervisor de relacionamento com cliente (Cachoeiro de Itapemirim)
Técnico em mecânica (Aracruz)
Vendedor externo (Seguros)
Vendedor interno - 3 vagas
CEBRAC
Cadastro: Os interessados precisam procurar uma das unidades do Cebrac. A unidade da Serra fica na Rua Cassemiro de Abreu, 360, Laranjeiras, enquanto que a de Vila Velha na Rua Aurora, 65, Glória.
Vagas: 24 para trabalhar em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
Cargos:
Assistente administrativo/caixa - 1 vaga
Auxiliar de vendas 1 vaga
Auxiliar de Cozinha - 1 vaga
Auditor de restaurante - 1 vaga
Captador externo - 1 vaga
Repositor - 1 vaga
Estágio ensino médio - 6 vagas
Estágio de nível superior em Marketing, Administração, Ciências Contábeis e Gestão Comercial - 6 vagas
Vendedora experiência - 2 vagas
Panfletagem - 1 vaga
Recepcionista - 1 vaga
LINCE PSICOLOGIA
Cadastro: podem ser feitos no site lincepsicologia.com
Vagas: 7
Cargos
Advogado
Assistente de Controle Interno
Auxiliar de Depósito (Noturno)
Estagiário Administrativo
Mecânico de Manutenção
Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva
Subgerente de salão
Técnico de Automação