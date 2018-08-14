Mais de 170 vagas de emprego nas agências de recrutamento e seleção

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

Quem procura emprego com carteira assinada deve ficar atento. Isso porque as empresas de recrutamento e seleção estão com 177 vagas de trabalho. Há chances para trabalhar em todo o Estado e até em Moçambique, na África.

CONFIRA AS VAGAS

RHOPEN

Vagas: 70 oportunidades para diversas áreas, localidades e níveis de formação. 39 dessas oportunidades são para instrutores de operação em mina em Moçambique, na África.

Cadastro: no site no site www.rhopen.com.br

Cargos:

Analista de crédito e cobrança (Serra)

Analista desenvolvedor (Cariacica)

Analista de Inovação (Belo Horizonte)

Analista de logística (Vitória)

Analista de planejamento sênior (Serra)

Analista de recursos humanos (Colatina e Serra) - 3 vagas

Analista de sistemas (Vitória)

Analista TI - Transformação digital (Belo Horizonte)

Analista de treinamento (Serra)

Analista success factors junior (Vitória)

Assessor de diretoria (Serra)

Assistente de compras (Serra e Vitória) - 2 vagas

Assistente fiscal (Vitória)

Auxiliar de topografia (Nova Lima - MG)

Banco de Candidatos PCD - Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo

Biólogo - Bioespeleologia (Nova Lima - MG)

Cientista de Dados (Belo Horizonte)

Comprador internacional (Serra)

Consultor comercial - autopeças (Serra)

Consultor de recrutamento e seleção PCD (Vitória)

Consultor de vendas (Vitória)

Consultor success factors pleno (Vitória)

Consultor success factors senior (Vitória)

Cozinheiro (Vitória)

Encarregado de expedição (Vitória)

Gerente clínica médica (Vila Velha)

Gerente comercial (Serra)

Gestor de operação e logística (Macaé - RJ)

Gerente operacional logístico (Vitória)

Instrutor operador de mina (Moçambique) - 39 vagas

Laboratorista (Mariana - MG)

Mecânico (Itabira - MG)

Motorista (Vila Velha)

Soldador (Minas Gerais)

Subgerente de loja (Vitória)

Técnico mecânico II (Itabira - MG)

Vendedor de loja (Vila Velha)

Vendedor (Vitória)

PSICOESPAÇO

Cadastro: no site no site www.psicoespaco.com.br

Vagas: 76 oportunidades para vários municípios do Estado.

Cargos:

Administrador de contratos (Linhares)

Advogado associado

Almoxarife I (Barra de São Francisco)

Analista PCP

Analista de Dados - 2 vagas

Analista de laboratório

Analista de relacionamento (Home Office)

Analista de RH (área de desenvolvimento)

Analista de RH (departamento pessoal)

Analista de RH (Norte do ES)

Analista de TI

Analista fiscal pleno

Assistente administrativo (Financeiro)

Assistente comercial

Assistente de atendimento

Assistente de departamento fiscal

Assistente de diretoria

Assistente de e-commerce

Assistente de qualidade - PCD (Aracruz)

Auxiliar administrativo - 2 vagas

Auxiliar administrativo de DP

Auxiliar de cabeleireiro

Auxiliar de carga e descarga/estoque

Auxiliar de consultório médico (secretária)

Auxiliar de estoque / serviços gerais

Auxiliar de saúde bucal

Auxiliar de secretaria

Auxiliar fiscal (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Auxiliar industrial PCD (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Consultor de vendas - 2 vagas

Eletricista manutenção extração III (Barra de São Francisco)

Eletricista manutenção I - (São Domingos do Norte)

Eletricista manutenção II - (São Domingos do Norte)

Empregada doméstica (Casa de Família)

Encarregado de produção de salgados (Ramo de Alimentos)

Estagiário de engenharia de produção

Executivo de contas (TV)

Gerente administrativo

Gerente comercial

Gerente de loja

Inspetor estoque III indústria granito (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Líder logística (Cachoeiro de Itapemirim)

Mecânico manutenção extração III (Barra de São Francisco)

Mecânico manutenção II (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Motorista carreteiro (produtos perigosos)

Operador de monitoramento

Operador de produção industrial (ramo alimentício)

Operador de televendas

Operador industrial II ( operador ponte rolante) indústria granito (São Domingos do Norte) - 4 vagas

Operador industrial II (operador ponte rolante) logística (São Domingos do Norte) - 6 vagas

Operador industrial II (pórtico rolante) indústria granito (São Domingos do Norte) - 3 vagas

Operador industrial II (resinador) indústria granito (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Orçamentista

Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva

Recepcionista (consultório veterinário)

Repositor de mercadorias

Representante comercial

Supervisor de loja

Supervisor de processos (São Domingos do Norte)

Supervisor de relacionamento com cliente (Cachoeiro de Itapemirim)

Técnico em mecânica (Aracruz)

Vendedor externo (Seguros)

Vendedor interno - 3 vagas

CEBRAC

Cadastro: Os interessados precisam procurar uma das unidades do Cebrac. A unidade da Serra fica na Rua Cassemiro de Abreu, 360, Laranjeiras, enquanto que a de Vila Velha na Rua Aurora, 65, Glória.

Vagas: 24 para trabalhar em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Cargos:

Assistente administrativo/caixa - 1 vaga

Auxiliar de vendas 1 vaga

Auxiliar de Cozinha - 1 vaga

Auditor de restaurante - 1 vaga

Captador externo - 1 vaga

Repositor - 1 vaga

Estágio ensino médio - 6 vagas

Estágio de nível superior em Marketing, Administração, Ciências Contábeis e Gestão Comercial - 6 vagas

Vendedora experiência - 2 vagas

Panfletagem - 1 vaga

Recepcionista - 1 vaga

LINCE PSICOLOGIA

Cadastro: podem ser feitos no site podem ser feitos no site lincepsicologia.com

Vagas: 7

Cargos

Advogado

Assistente de Controle Interno

Auxiliar de Depósito (Noturno)

Estagiário Administrativo

Mecânico de Manutenção

Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva

Subgerente de salão