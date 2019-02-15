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Jovens talentos

Mais de 150 vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 1 mil

Oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior; cadastro é feito pela internet

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 15:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 fev 2019 às 15:52
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
O estágio é uma boa oportunidade para estudantes entrarem no mercado de trabalho. E se aproveitar bem a chance, podem ser contratados depois do contrato. Esta semana há centenas de vagas abertas em todo o Estado. A bolsa pode chegar a R$ 1 mil.
CONFIRA AS VAGAS
CIEE
Vagas: são 114 chances, sendo 88 vagas para estudantes de nível superior e 26 para os de nível médio/técnico.
Cadastro: no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
Bolsas: Variam de R$ 400 a R$ 800.
Cursos: Administração (36), ciências biológicas (2), ciências contábeis (15), ciências econômicas (15), direito (1), engenharia da computação (2), engenharia de produção (3), letras inglês (1), letras português (1), marketing (1), pedagogia (8), psicologia (1) , tecnologia em logística (2), ensino médio regular ou EJA (13), técnico em administração (5), técnico em enfermagem (1), técnico em eletrotécnica (2), técnico em informática (1), técnico em logística (3) e técnico em segurança do trabalho (1).
IEL
Cadastro: no site sne.iel.org.br/es.
Bolsas: varia de R$ 350 a R$ 1.000.
Cursos: Publicidade, propaganda, marketing, jornalismo, técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, administração, ciências contábeis, técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica, pedagogia, artes, técnico em informática, engenharia elétrica, ciência da computação, sistema da informação, engenharia da computação, estatística, economia, engenharia de produção e técnico em logística.
SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 20 para estudantes de níveis técnico e superior.
Cadastro: no site www.superestagios.com.br
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 800.
Cursos: Para alunos de nível técnico, há vagas nas áreas de Administração, Recursos Humanos, Logística, Radiologia e Turismo. Já o nível superior oferece vagas para estudantes dos cursos de Comunicação Social, Gestão Empresarial, Administração, Contabilidade, Recursos Humanos, Letras-Inglês, Biblioteconomia, Gestão de Turismo, Gastronomia e Biologia.

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