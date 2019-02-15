Mais de 150 vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 1 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

O estágio é uma boa oportunidade para estudantes entrarem no mercado de trabalho. E se aproveitar bem a chance, podem ser contratados depois do contrato. Esta semana há centenas de vagas abertas em todo o Estado. A bolsa pode chegar a R$ 1 mil.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Vagas: são 114 chances, sendo 88 vagas para estudantes de nível superior e 26 para os de nível médio/técnico.

Cadastro: no site no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsas: Variam de R$ 400 a R$ 800.

Cursos: Administração (36), ciências biológicas (2), ciências contábeis (15), ciências econômicas (15), direito (1), engenharia da computação (2), engenharia de produção (3), letras inglês (1), letras português (1), marketing (1), pedagogia (8), psicologia (1) , tecnologia em logística (2), ensino médio regular ou EJA (13), técnico em administração (5), técnico em enfermagem (1), técnico em eletrotécnica (2), técnico em informática (1), técnico em logística (3) e técnico em segurança do trabalho (1).

IEL

Cadastro: no site no site sne.iel.org.br/es

Bolsas: varia de R$ 350 a R$ 1.000.

Cursos: Publicidade, propaganda, marketing, jornalismo, técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, administração, ciências contábeis, técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica, pedagogia, artes, técnico em informática, engenharia elétrica, ciência da computação, sistema da informação, engenharia da computação, estatística, economia, engenharia de produção e técnico em logística.

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 20 para estudantes de níveis técnico e superior.

Cadastro: no site no site www.superestagios.com.br

Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 800.