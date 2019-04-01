Mais de 1300 vagas em cursos gratuitos no Espírito Santo

Há vagas para auxiliar administrativo, recepcionista, auxiliar de logística, entre outros Crédito: Divulgação/PMV

cursos gratuitos no Espírito Santo. Além disso, a falta de tempo não é mais impedimento para não se qualificar. É que, das vagas abertas, 500 são destinadas para quem deseja se capacitar sem sair de casa. Nos cursos de Ensino a Distância há oportunidades nas áreas de auxiliar administrativo, recepcionista, cuidador infantil, entre outros. Está em busca de qualificação, mas está sem dinheiro para desembolsar? Então temos uma boa notícia para você: foram abertos 1388no Espírito Santo. Além disso, a falta de tempo não é mais impedimento para não se qualificar. É que, das vagas abertas, 500 são destinadas para quem deseja se capacitar sem sair de casa. Nos cursos de Ensino a Distância há oportunidades nas áreas de auxiliar administrativo, recepcionista, cuidador infantil, entre outros.

As outras 888 vagas são para cursos presenciais na Grande Vitória e no interior. A Prefeitura da Serra está com 32 vagas abertas para ajudantes de obras e as inscrições podem ser realizadas no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Serra. Já a Prefeitura de Viana tem 40 oportunidades para curso de hambúrguer artesanal. Durante as aulas, os alunos aprenderão todas as técnicas de preparação do lanche. As vagas são limitadas e exclusivas para moradores de Viana.

O Projeto Juventude Ativa também tem vagas em cursos presenciais, com inscrições abertas até o dia 10 de abril. Já o Senac-ES tem 316 vagas de capacitação gratuita, que incluem técnico de informática para internet, assistente de secretaria escolar, massagista, entre outros.

Cursos à Distância

Auxiliar de logística (150); auxiliar de Saúde Bucal (50); auxiliar administrativo (100); representação parlamentar (assessor) (50); cuidador infantil (50); porteiro (50); recepcionista (50);

Inscrições: até o dia 10 de abril pelo site até o dia 10 de abril pelo site www.juventudeativa.org.br ou no Polo Laranjeiras das 13 as 17h com atendimento de segunda à sexta e sábado de 08h as 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, atrás da Loja da Claro da Avenida Central de Laranjeiras).

Valor: taxa única de inscrição de R$ 89,00 para contribuir com materiais didáticos; não há mensalidade.

Presenciais

Prefeitura da Serra

Curso: Ajudante de obras

Vagas: 32

Pré-requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 18 anos; escolaridade ensino fundamental I completo (antiga 4ª série)

Inscrições: De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17 horas, no Pró-Cidadão de Jacaraípe, na Serra (Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416)

Prefeitura de Viana

Curso de hambúrguer artesanal

Aulas: nos dias 23 e 25 de abril, no centro de Qualificação Profissional do município

Vagas: 40

Inscrições: Agência de Empregos, Centro de Qualificação Profissional e CRAS

Juventude Ativa - Pólo de Laranjeiras

Aux. Administrativo (25); recepcionista (25); porteiro (25); elétrica predial (25); manutenção elétrica (25); comandos Elétricos (25); informática básica (125); cuidador de idosos (25); cuidador infantil (25); auxiliar de saúde bucal (25); manicure e pedicure (25); unhas de gel (25); maquiagem (20); designer de sobrancelha (20); corte de cabelo (20); cuidador de pessoas com deficiência (20); depilação (20).

Inscrições: até o dia 10 de abril pelo site www.juventudeativa.org.br ou no Polo Laranjeiras das 13 as 17h com atendimento de segunda à sexta e sábado de 08h as 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, atrás da Loja da Claro da Avenida Central de Laranjeiras).

Senac-ES

Pré-requisitos: possuir renda familiar “per capita” de até dois salários mínimos federal, atender aos pré-requisitos do curso escolhido

Inscrições: Na unidade do Senac-ES onde o curso será realizado. As vagas são cedidas por ordem de chegada.

Técnico em Informática para Internet

Carga Horária: 1000h

Período de matrícula: 14 e 15 de maio

Unidade/endereço: Vitória - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077 - Bento Ferreira

Disque Cursos: (27) 3325-8311

Número de vagas: 18 vagas

Garçom

Carga Horária: 240h

Período de matrícula: 15 de abril a 22 de abril

Período do curso: 06/05 a 27/06/2019

Unidade/endereço: Hotel Senac Ilha do Boi - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077 - Bento Ferreira

Disque Cursos: (27) 3325-8311

Número de vagas: 16 vagas

Assistente Administrativo

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio

Período do curso: 03/06 a 30/07/2019

Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio

Contato: (28) 3522-9388

Número de vagas: 16

Assistente de Secretaria Escolar

Carga Horária: 180h

Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio

Período do curso: 03/06 a 06/08/2019

Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio

Contato: (28) 3522-9388

Número de vagas: 16

Operador de Computador

Carga Horária: 196h

Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio

Período do curso: 03/06 a 09/08/2019

Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio

Contato: (28) 3522-9388

Número de vagas: 08

Cuidador Infantil

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio

Período do curso: 03/06 a 30/07/2019

Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio

Contato: (28) 3522-9388

Número de vagas: 16

Cuidador de Idoso

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio

Período do curso: 03/06 a 30/07/2019

Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio

Contato: (28) 3522-9388

Número de vagas: 16

Assistente de Crédito e Cobrança

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 08 de abril a 26 de abril

Período do curso: 02/05 a 17/07/2019

Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição

Contato: (27) 3264-5400

Número de vagas: 15

Assistente de Secretaria Escolar

Carga Horária: 180h

Período de matrícula: 08 de abril a 26 de abril

Período do curso: 02/05 a 17/07/2019

Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição

Contato: (27) 3264-5400

Número de vagas: 15

Manicure e Pedicure

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 06 de maio a 24 de maio

Período do curso: 03/06 a 29/07/2019

Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição

Contato: (27) 3264-5400

Número de vagas: 10

Modelista

Carga Horária: 210h

Período de matrícula: 06 de maio a 24 de maio

Período do curso: 03/06 a 15/08/2019

Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição

Contato: (27) 3264-5400

Número de vagas: 10

Depilador

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 09 de abril a 10/04/2019

Período do curso: 02/05 a 01/07/2019

Unidade/endereço: São Mateus - Av. Jones dos Santos Neves, 573, Bairro Sernamby

Contato: (27) 3767-7800

Número de vagas: 10

Cuidador Infantil

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 09 e 10 de abril

Período do curso: 02/05 a 27/06/2019

Unidade/endereço: São Mateus - Av. Jones dos Santos Neves, 573, Bairro Sernamby

Contato: (27) 3767-7800

Número de vagas: 13

Massagista

Carga Horária: 240h

Período de matrícula: 06/05 a 12/06/2019

Período do curso: 18/06 a 04/11/2019

Unidade/endereço: Venda Nova do Imigrante - Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro

Contato: (28) 3546-8750

Número de vagas: 10

Manicure e Pedicure

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 06 de maio a 29 de maio

Período do curso: 03/06 a 02/09/2019

Unidade: Venda Nova do Imigrante - Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro

Contato: (28) 3546-8750

Número de vagas: 10

Depilador

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 06 de maio a 10 de maio

Período do curso: 10/06 a 06/08/2019

Unidade/endereço: Santa Teresa - Rua Bernardino Monteiro, 682, Bairro Dois Pinheiros

Contato: (27) 3259-9450

Número de vagas: 12

Assistente Financeiro

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 16 de abril a 26 de abril

Período do curso: 06/05 a 16/07/2019

Unidade/endereço: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada

Contato: (27) 3770-5450

Número de vagas: 25

Cuidador de Idoso

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 15 de abril a 25 de abril

Período do curso: 06/05 a 09/09/2019

Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada

Contato: (27) 3770-5450

Número de vagas: 25

Cuidador Infantil

Carga Horária: 160h

Período de matrícula: 17 de abril a 26 de abril

Período do curso: 07/05 a 14/11/2019

Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada

Contato: (27) 3770-5450

Número de vagas: 25

Massagista

Carga Horária: 240h

Período de matrícula: 15 de maio a 28 de maio

Período do curso: 03/06 a 28/08/2019

Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada

Contato: (27) 3770-5450

Número de vagas: 14

Operador de Computador

Carga Horária: 196h

Período de matrícula: 04 de abril a 17/04/2019

Período do curso: 24/06 a 03/09/2019

Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada

Contato: (27) 3770-5450