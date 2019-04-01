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Mais de 1300 vagas em cursos gratuitos no Espírito Santo

Está sem dinheiro para se qualificar? Ou sem tempo? Há 500 cursos para quem deseja se capacitar sem sair de casa. Além de 888 vagas para cursos presenciais

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 20:50

Publicado em 

01 abr 2019 às 20:50
Há vagas para auxiliar administrativo, recepcionista, auxiliar de logística, entre outros Crédito: Divulgação/PMV
Está em busca de qualificação, mas está sem dinheiro para desembolsar? Então temos uma boa notícia para você: foram abertos 1388 cursos gratuitos no Espírito Santo. Além disso, a falta de tempo não é mais impedimento para não se qualificar. É que, das vagas abertas, 500 são destinadas para quem deseja se capacitar sem sair de casa. Nos cursos de Ensino a Distância há oportunidades nas áreas de auxiliar administrativo, recepcionista, cuidador infantil, entre outros.  
As outras 888 vagas são para cursos presenciais na Grande Vitória e no interior.  A Prefeitura da Serra está com 32 vagas abertas para ajudantes de obras e as inscrições podem ser realizadas no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Serra. Já a Prefeitura de Viana tem 40 oportunidades para curso de hambúrguer artesanal. Durante as aulas, os alunos aprenderão todas as técnicas de preparação do lanche. As vagas são limitadas e exclusivas para moradores de Viana.
O Projeto Juventude Ativa também tem vagas em cursos presenciais, com inscrições abertas até o dia 10 de abril. Já o Senac-ES tem 316 vagas de capacitação gratuita, que incluem técnico de informática para internet, assistente de secretaria escolar, massagista, entre outros. 
Cursos à Distância
Auxiliar de logística (150); auxiliar de Saúde Bucal (50); auxiliar administrativo (100); representação parlamentar (assessor) (50); cuidador infantil (50); porteiro (50); recepcionista (50);
Inscrições: até o dia 10 de abril pelo site www.juventudeativa.org.br ou no Polo Laranjeiras das 13 as 17h com atendimento de segunda à sexta e sábado de 08h as 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, atrás da Loja da Claro da Avenida Central de Laranjeiras).
Valor: taxa única de inscrição de R$ 89,00 para contribuir com materiais didáticos; não há mensalidade.
Presenciais
Prefeitura da Serra
Curso: Ajudante de obras
Vagas: 32
Pré-requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 18 anos; escolaridade ensino fundamental I completo (antiga 4ª série)
Inscrições: De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17 horas, no Pró-Cidadão de Jacaraípe, na Serra (Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416)
Prefeitura de Viana
Curso de hambúrguer artesanal
Aulas: nos dias 23 e 25 de abril, no centro de Qualificação Profissional do município
Vagas: 40
Inscrições: Agência de Empregos, Centro de Qualificação Profissional e CRAS
Juventude Ativa - Pólo de Laranjeiras
Aux. Administrativo (25); recepcionista (25); porteiro (25); elétrica predial (25); manutenção elétrica (25); comandos Elétricos (25); informática básica (125); cuidador de idosos (25); cuidador infantil (25); auxiliar de saúde bucal (25); manicure e pedicure (25); unhas de gel (25); maquiagem (20); designer de sobrancelha (20); corte de cabelo (20); cuidador de pessoas com deficiência (20); depilação (20). 
Inscrições: até o dia 10 de abril pelo site www.juventudeativa.org.br ou no Polo Laranjeiras das 13 as 17h com atendimento de segunda à sexta e sábado de 08h as 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, atrás da Loja da Claro da Avenida Central de Laranjeiras).
Senac-ES
Pré-requisitos: possuir renda familiar “per capita” de até dois salários mínimos federal, atender aos pré-requisitos do curso escolhido
Inscrições: Na unidade do Senac-ES onde o curso será realizado. As vagas são cedidas por ordem de chegada. 
Técnico em Informática para Internet
Carga Horária: 1000h
Período de matrícula: 14 e 15 de maio
Unidade/endereço: Vitória - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077 - Bento Ferreira
Disque Cursos: (27) 3325-8311
Número de vagas: 18 vagas
Garçom
Carga Horária: 240h
Período de matrícula: 15 de abril a 22 de abril
Período do curso: 06/05 a 27/06/2019
Unidade/endereço: Hotel Senac Ilha do Boi - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077 - Bento Ferreira
Disque Cursos: (27) 3325-8311
Número de vagas: 16 vagas
Assistente Administrativo
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 30/07/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 16
Assistente de Secretaria Escolar
Carga Horária: 180h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 06/08/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 16
Operador de Computador
Carga Horária: 196h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 09/08/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 08
Cuidador Infantil
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 30/07/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 16
Cuidador de Idoso
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 30/07/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 16
Assistente de Crédito e Cobrança
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 08 de abril a 26 de abril
Período do curso: 02/05 a 17/07/2019
Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição
Contato: (27) 3264-5400
Número de vagas: 15
Assistente de Secretaria Escolar
Carga Horária: 180h
Período de matrícula: 08 de abril a 26 de abril
Período do curso: 02/05 a 17/07/2019
Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição
Contato: (27) 3264-5400
Número de vagas: 15
Manicure e Pedicure
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 06 de maio a 24 de maio
Período do curso: 03/06 a 29/07/2019
Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição
Contato: (27) 3264-5400
Número de vagas: 10
Modelista
Carga Horária: 210h
Período de matrícula: 06 de maio a 24 de maio
Período do curso: 03/06 a 15/08/2019
Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição
Contato: (27) 3264-5400
Número de vagas: 10
Depilador
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 09 de abril a 10/04/2019
Período do curso: 02/05 a 01/07/2019
Unidade/endereço: São Mateus - Av. Jones dos Santos Neves, 573, Bairro Sernamby
Contato: (27) 3767-7800
Número de vagas: 10
Cuidador Infantil
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 09 e 10 de abril
Período do curso: 02/05 a 27/06/2019
Unidade/endereço: São Mateus - Av. Jones dos Santos Neves, 573, Bairro Sernamby
Contato: (27) 3767-7800
Número de vagas: 13
Massagista
Carga Horária: 240h
Período de matrícula: 06/05 a 12/06/2019
Período do curso: 18/06 a 04/11/2019
Unidade/endereço: Venda Nova do Imigrante - Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro
Contato: (28) 3546-8750
Número de vagas: 10
Manicure e Pedicure
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 06 de maio a 29 de maio
Período do curso: 03/06 a 02/09/2019
Unidade: Venda Nova do Imigrante - Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro
Contato: (28) 3546-8750
Número de vagas: 10
Depilador
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 06 de maio a 10 de maio
Período do curso: 10/06 a 06/08/2019
Unidade/endereço: Santa Teresa - Rua Bernardino Monteiro, 682, Bairro Dois Pinheiros
Contato: (27) 3259-9450
Número de vagas: 12
Assistente Financeiro
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 16 de abril a 26 de abril
Período do curso: 06/05 a 16/07/2019
Unidade/endereço: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 25
Cuidador de Idoso
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 15 de abril a 25 de abril
Período do curso: 06/05 a 09/09/2019
Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 25
Cuidador Infantil
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 17 de abril a 26 de abril
Período do curso: 07/05 a 14/11/2019
Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 25
Massagista
Carga Horária: 240h
Período de matrícula: 15 de maio a 28 de maio
Período do curso: 03/06 a 28/08/2019
Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 14
Operador de Computador
Carga Horária: 196h
Período de matrícula: 04 de abril a 17/04/2019
Período do curso: 24/06 a 03/09/2019
Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 16

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