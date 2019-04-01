Mais de 1300 vagas em cursos gratuitos no Espírito Santo

Está em busca de qualificação, mas está sem dinheiro para desembolsar? Então temos uma boa notícia para você: foram abertos 1388 cursos gratuitos no Espírito Santo. Além disso, a falta de tempo não é mais impedimento para não se qualificar. É que, das vagas abertas, 500 são destinadas para quem deseja se capacitar sem sair de casa. Nos cursos de Ensino a Distância há oportunidades nas áreas de auxiliar administrativo, recepcionista, cuidador infantil, entre outros.
As outras 888 vagas são para cursos presenciais na Grande Vitória e no interior. A Prefeitura da Serra está com 32 vagas abertas para ajudantes de obras e as inscrições podem ser realizadas no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Serra. Já a Prefeitura de Viana tem 40 oportunidades para curso de hambúrguer artesanal. Durante as aulas, os alunos aprenderão todas as técnicas de preparação do lanche. As vagas são limitadas e exclusivas para moradores de Viana.
O Projeto Juventude Ativa também tem vagas em cursos presenciais, com inscrições abertas até o dia 10 de abril. Já o Senac-ES tem 316 vagas de capacitação gratuita, que incluem técnico de informática para internet, assistente de secretaria escolar, massagista, entre outros.
Cursos à Distância
Auxiliar de logística (150); auxiliar de Saúde Bucal (50); auxiliar administrativo (100); representação parlamentar (assessor) (50); cuidador infantil (50); porteiro (50); recepcionista (50);
Inscrições: até o dia 10 de abril pelo site www.juventudeativa.org.br ou no Polo Laranjeiras das 13 as 17h com atendimento de segunda à sexta e sábado de 08h as 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, atrás da Loja da Claro da Avenida Central de Laranjeiras).
Valor: taxa única de inscrição de R$ 89,00 para contribuir com materiais didáticos; não há mensalidade.
Presenciais
Prefeitura da Serra
Curso: Ajudante de obras
Vagas: 32
Pré-requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 18 anos; escolaridade ensino fundamental I completo (antiga 4ª série)
Inscrições: De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17 horas, no Pró-Cidadão de Jacaraípe, na Serra (Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416)
Prefeitura de Viana
Curso de hambúrguer artesanal
Aulas: nos dias 23 e 25 de abril, no centro de Qualificação Profissional do município
Vagas: 40
Inscrições: Agência de Empregos, Centro de Qualificação Profissional e CRAS
Juventude Ativa - Pólo de Laranjeiras
Aux. Administrativo (25); recepcionista (25); porteiro (25); elétrica predial (25); manutenção elétrica (25); comandos Elétricos (25); informática básica (125); cuidador de idosos (25); cuidador infantil (25); auxiliar de saúde bucal (25); manicure e pedicure (25); unhas de gel (25); maquiagem (20); designer de sobrancelha (20); corte de cabelo (20); cuidador de pessoas com deficiência (20); depilação (20).
Inscrições: até o dia 10 de abril pelo site www.juventudeativa.org.br ou no Polo Laranjeiras das 13 as 17h com atendimento de segunda à sexta e sábado de 08h as 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, atrás da Loja da Claro da Avenida Central de Laranjeiras).
Senac-ES
Pré-requisitos: possuir renda familiar “per capita” de até dois salários mínimos federal, atender aos pré-requisitos do curso escolhido
Inscrições: Na unidade do Senac-ES onde o curso será realizado. As vagas são cedidas por ordem de chegada.
Técnico em Informática para Internet
Carga Horária: 1000h
Período de matrícula: 14 e 15 de maio
Unidade/endereço: Vitória - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077 - Bento Ferreira
Disque Cursos: (27) 3325-8311
Número de vagas: 18 vagas
Garçom
Carga Horária: 240h
Período de matrícula: 15 de abril a 22 de abril
Período do curso: 06/05 a 27/06/2019
Unidade/endereço: Hotel Senac Ilha do Boi - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077 - Bento Ferreira
Disque Cursos: (27) 3325-8311
Número de vagas: 16 vagas
Assistente Administrativo
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 30/07/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 16
Assistente de Secretaria Escolar
Carga Horária: 180h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 06/08/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 16
Operador de Computador
Carga Horária: 196h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 09/08/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 08
Cuidador Infantil
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 30/07/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 16
Cuidador de Idoso
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 13 de maio a 17 de maio
Período do curso: 03/06 a 30/07/2019
Unidade/endereço: Cachoeiro de Itapemirim - Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio
Contato: (28) 3522-9388
Número de vagas: 16
Assistente de Crédito e Cobrança
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 08 de abril a 26 de abril
Período do curso: 02/05 a 17/07/2019
Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição
Contato: (27) 3264-5400
Número de vagas: 15
Assistente de Secretaria Escolar
Carga Horária: 180h
Período de matrícula: 08 de abril a 26 de abril
Período do curso: 02/05 a 17/07/2019
Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição
Contato: (27) 3264-5400
Número de vagas: 15
Manicure e Pedicure
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 06 de maio a 24 de maio
Período do curso: 03/06 a 29/07/2019
Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição
Contato: (27) 3264-5400
Número de vagas: 10
Modelista
Carga Horária: 210h
Período de matrícula: 06 de maio a 24 de maio
Período do curso: 03/06 a 15/08/2019
Unidade/endereço: Linhares - Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição
Contato: (27) 3264-5400
Número de vagas: 10
Depilador
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 09 de abril a 10/04/2019
Período do curso: 02/05 a 01/07/2019
Unidade/endereço: São Mateus - Av. Jones dos Santos Neves, 573, Bairro Sernamby
Contato: (27) 3767-7800
Número de vagas: 10
Cuidador Infantil
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 09 e 10 de abril
Período do curso: 02/05 a 27/06/2019
Unidade/endereço: São Mateus - Av. Jones dos Santos Neves, 573, Bairro Sernamby
Contato: (27) 3767-7800
Número de vagas: 13
Massagista
Carga Horária: 240h
Período de matrícula: 06/05 a 12/06/2019
Período do curso: 18/06 a 04/11/2019
Unidade/endereço: Venda Nova do Imigrante - Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro
Contato: (28) 3546-8750
Número de vagas: 10
Manicure e Pedicure
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 06 de maio a 29 de maio
Período do curso: 03/06 a 02/09/2019
Unidade: Venda Nova do Imigrante - Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro
Contato: (28) 3546-8750
Número de vagas: 10
Depilador
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 06 de maio a 10 de maio
Período do curso: 10/06 a 06/08/2019
Unidade/endereço: Santa Teresa - Rua Bernardino Monteiro, 682, Bairro Dois Pinheiros
Contato: (27) 3259-9450
Número de vagas: 12
Assistente Financeiro
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 16 de abril a 26 de abril
Período do curso: 06/05 a 16/07/2019
Unidade/endereço: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 25
Cuidador de Idoso
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 15 de abril a 25 de abril
Período do curso: 06/05 a 09/09/2019
Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 25
Cuidador Infantil
Carga Horária: 160h
Período de matrícula: 17 de abril a 26 de abril
Período do curso: 07/05 a 14/11/2019
Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 25
Massagista
Carga Horária: 240h
Período de matrícula: 15 de maio a 28 de maio
Período do curso: 03/06 a 28/08/2019
Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 14
Operador de Computador
Carga Horária: 196h
Período de matrícula: 04 de abril a 17/04/2019
Período do curso: 24/06 a 03/09/2019
Unidade: Colatina - Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 - Esplanada
Contato: (27) 3770-5450
Número de vagas: 16