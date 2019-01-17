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Mais de 100 oportunidades de emprego em Viana

Interessados devem procurar a Agência de Empregos do município, das 8 às 17 horas, em Viana Sede

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 14:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jan 2019 às 14:42
Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana
A Agência de Empregos de Viana está com 122 vagas de trabalho para quem procura emprego com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis para os moradores de Viana  a partir desta quinta-feira (17). Será formado um cadastro de reserva de uma das empresas parceira do Programa Gerar. 
Os interessados devem procurar a sede da Agência, em Viana Sede, das 8 às 17 horas. com os documentos pessoais (identidade, CPF, carteira de trabalho) comprovante de residência do município de Viana atualizado e certificados de cursos, caso tenha.
As vagas são para Auxiliar de Serviços Gerais, Encarregado, Copeira, Jardineiro. Operador de Empilhadeira, Conferente de Mercadorias e Ajudante de Depósito. 
Mais informações: 2124-6720
CONFIRA AS VAGAS
- 101 Auxiliares de Serviços Gerais
- 10 Encarregados
- 1 Copeira
- 4 Jardineiros
- 2 Operadores de Empilhadeira
- 2 Conferentes de Mercadorias 
- 3 Ajudantes de Depósito 
Mais de 100 oportunidades de emprego em Viana

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