Mais de 100 oportunidades de emprego em Viana

Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana

A Agência de Empregos de Viana está com 122 vagas de trabalho para quem procura emprego com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis para os moradores de Viana a partir desta quinta-feira (17). Será formado um cadastro de reserva de uma das empresas parceira do Programa Gerar.

Os interessados devem procurar a sede da Agência, em Viana Sede, das 8 às 17 horas. com os documentos pessoais (identidade, CPF, carteira de trabalho) comprovante de residência do município de Viana atualizado e certificados de cursos, caso tenha.

As vagas são para Auxiliar de Serviços Gerais, Encarregado, Copeira, Jardineiro. Operador de Empilhadeira, Conferente de Mercadorias e Ajudante de Depósito.

Mais informações: 2124-6720

CONFIRA AS VAGAS

- 101 Auxiliares de Serviços Gerais

- 10 Encarregados

- 1 Copeira

- 4 Jardineiros

- 2 Operadores de Empilhadeira

- 2 Conferentes de Mercadorias

- 3 Ajudantes de Depósito