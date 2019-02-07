Últimos dias para se inscrever no concurso da Polícia Civil

Os interessados em ingressar na Polícia Civil devem ficar atentos. O prazo para se inscrever no concurso público da corporação termina no dia 11 de fevereiro. A seleção tem como objetivo preencher 173 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Os interessados podem se inscrever no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 146,73 para cargos de nível superior e de R$ 96,50 para o de nível médio.

São 153 vagas de nível superior, com subsídio de R$ 5.103,84. São 60 oportunidades para investigador; 50 para perito oficial criminal – organizadas em oito áreas; 20 para escrivão de polícia; 15 para médico-legista; quatro para assistente social e quatro para psicólogo. Já para o nível médio, estão disponíveis 20 vagas como auxiliar de perícia médico-legal, com subsídio de R$ 3.622,08.

CONFIRA A ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

Auxiliar Perícia Médico-Legal

Entre as atribuições do auxiliar de perícia médico-legal está a de colaborar com o trabalho do médico legista junto a atividades como a necropsia e a exumação de cadáveres. Além disso, ele também é responsável por realizar o registro de óbitos e auxiliar no transporte de cadáveres de locais de crime, acidentes ou catástrofes.

Assistente Social

O assistente social poderá trabalhar tanto com os detidos e seus familiares quanto no cuidado dos servidores. Poderão executar atividades que envolvem a triagem e a orientação de menores abandonados, procurando a sua reintegração; a aplicação de estratégias para a promoção da reintegração do preso na família e na sociedade. Também é responsabilidade do assistente social indicar à autoridade competente, os casos de detentos que necessitam de orientação e assistência médica. Além disso, eles fazem parte das equipes que orientam e coordenam os trabalhos nos casos de reabilitação profissional.

Escrivão de Polícia

O escrivão de polícia é responsável por dirigir e fiscalizar os trabalhos cartorários, como expedir e remeter inquéritos, processos e certidões. Também cabe ao escrivão recolher fiança, solicitar exames periciais, encaminhar vítimas para exames de corpo de delito e auxiliar as autoridades policiais nos trabalhos que envolvam o cartório.

Investigador

Ao investigador se atribui cumprir mandados, realizar investigações para elucidar crimes, prender e apresentar às autoridades quem for encontrado em flagrante delito, reprimir atos perturbadores da ordem pública e isolar locais de acidentes ou mortes violentas.

Médico-legista

O médico-legista é quem procede na realização de exames, realiza a necropsia a fim de identificar a causa mortis, localiza e caracteriza lesões externas e requisita e interpreta exames. Ele também procede na exumação de cadáveres e comparece perante juízes e tribunais, sempre que requisitado.

Psicólogo

O psicólogo fica a cargo de avaliar o comportamento e a periculosidade de presos, de prestar auxílio psicológico aos detidos, de acompanhar os servidores policiais durante o curso de formação, de colaborar com a Escola de Polícia Civil e na elaboração de programas de educação policial.

Perito Oficial Criminal