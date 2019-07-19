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Últimos dias para se inscrever nas 400 vagas do IBGE

Candidatos precisam ter nível superior; inscrições podem ser feitas até 23 de julho

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 13:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jul 2019 às 13:40
IBGE vai contratar profissionais para atuar no Censo Demográfico 2020 Crédito: Reprodução | Arquivo
Os interessados em se inscrever no processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve ficar atentos. O prazo de inscrição termina no dia 23 de julho. A seleção tem como objetivo contratar 400 analistas censitários temporários. Os interessados precisam ter nível superior. Clique aqui para ler o edital.
> 12 concursos públicos vão abrir vagas neste ano
A remuneração é de R$ 4.200,00, mais auxílio: alimentação, transporte e pré-escola. A carga horária a ser cumprida é 40 horas semanais.
As vagas ofertadas são para as áreas de: Análise de Sistemas em: Desenvolvimento em Aplicações (17), Desenvolvimento em Aplicações Web Mobile (2), Suporte a Comunicações e Rede (5), Suporte à Produção (4), Suporte Operacional e de Tecnologia (4); Análise Socioeconômica (36); Biblioteconomia e Documentação (4); Ciências Contábeis (30); Ciências Sociais (12); Desenho Instrucional (2); Geoprocessamento (24), Gestão e Infraestrutura (142), Jornalismo (35), Letras (1), Logística (5), Métodos Quantitativos (57); Planejamento e Gestão (1); Produção Gráfica/ Editorial (2); Programação Visual/ Web Design (10) e Recursos Humanos (7).
Para o Espírito Santo, a oferta é de quatro vagas, sendo uma para cada um dos seguintes cargos: análise socioeconômica, ciências contábeis, jornalista e métodos quantitativos. Há chances ainda para os municípios de Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN) Palmas (TO) Porto Alegre (RS) Porto Velho (RO) Recife (PE), Rio Branco (AC) Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) São Luís (MA) São Paulo (SP) e Teresina (PI).
> IBGE: sai autorização para preencher mais de 234 mil vagas
As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de julho de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 64,00.
O processo seletivo contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data de realização prevista para o dia 1º de novembro de 2019.
A validade da seleção é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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