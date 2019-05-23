Últimos dias para se inscrever em cursos de qualificação do ES

Os interessados em aprender uma profissão para abrir ou próprio negócio ou conseguir um emprego devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever no Programa Qualificar ES, do governo do Estado, encerra o prazo das inscrições no dia 26 de maio.
A oferta é de 8.210 vagas em 43 cursos de qualificação. O programa Qualificar ES terá oportunidades para cursos presenciais, semi presenciais e a distância. A expectativa é que sejam qualificadas 170 mil pessoas até 2022.
A maior parte das vagas (4.510) é destinada a 31 cursos presenciais de até 120 horas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Aracruz. Outras 3.500 vagas são para cursos a distância, e 200 vagas são para dois cursos semipresenciais.
As inscrições podem ser feitas até 26 de maio por meio do site www.qualificar.es.gov.br.
O objetivo do programa é promover a qualificação profissional do cidadão capixaba com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação para ampliar as possibilidades de trabalho e renda, e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho.
Para participar dos cursos presenciais, é necessário ser morador no bairro onde a qualificação será realizada e ter mais de 16 anos. Já para os cursos a distância, além da idade, é preciso ter acesso à internet, enquanto que para o semipresenciais o candidato precisa ser profissional da área da educação.