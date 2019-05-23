Últimos dias para se inscrever em cursos de qualificação do ES

Interessados poderão estudar sem sair de casa Crédito: janeb13/Pixabay

governo do Estado, encerra o prazo das inscrições no dia 26 de maio. Os interessados em aprender uma profissão para abrir ou próprio negócio ou conseguir um emprego devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever no Programa Qualificar ES , doencerra o prazo das inscrições no dia 26 de maio.

A oferta é de 8.210 vagas em 43 cursos de qualificação. O programa Qualificar ES terá oportunidades para cursos presenciais, semi presenciais e a distância. A expectativa é que sejam qualificadas 170 mil pessoas até 2022.

A maior parte das vagas (4.510) é destinada a 31 cursos presenciais de até 120 horas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Aracruz. Outras 3.500 vagas são para cursos a distância, e 200 vagas são para dois cursos semipresenciais.

As inscrições podem ser feitas até 26 de maio por meio do site www.qualificar.es.gov.br

O objetivo do programa é promover a qualificação profissional do cidadão capixaba com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação para ampliar as possibilidades de trabalho e renda, e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho.