Liquigás Distribuidora abre concurso público com 1,3 mil vagas

Liquigás Crédito: Divulgação /Liquigás

A Liquigás Distribuidora divulgou nesta segunda-feira (10) o edital de abertura de um novo concurso público. São 1.349 vagas, sendo 74 para preenchimento imediato e 1.275 para formação de cadastro de reserva.

A seleção oferece oportunidades em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.321 a R$ 4.894. Os selecionados recebem também outros benefícios: vale gás; vale refeição, vale alimentação; vale transporte; convênio farmácia; convênio odontológico; auxílio a filho (a) excepcional; auxílio funeral; seguro de vida em grupo; auxílio-creche; adicional por tempo de serviço e plano de previdência Liquigás.

A maior oferta de vagas é destinada a cargos de nível fundamental. São 1.070 chances, das quais 345 para quem tem o nível fundamental incompleto e 725 para fundamental completo. Para nível médio, são 110 vagas, enquanto que para nível superior são 95.

Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo (uma para preenchimento imediato e cinco para cadastro de reserva). O cargo é o de profissional de vendas júnior, que exige o nível superior.

Os interessados poderão se inscrever das 0h do dia 11 de setembro até as 23h50 do dia 1º de outubro de 2018, pelo site www.cesgranrio.org.br . A taxa de inscrição custa R$ 37,00 para os cargos de nível fundamental incompleto e completo, R$ 47,00 para os cargos de nível médio e R$ 67,00 para os cargos de nível superior.

O processo seletivo será constituído de provas objetivas com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções de informática, mais prova de capacidade física para cargos de Ajudante de Carga/Descarga e de Oficial de Produção, além de prova discursiva para Profissional Junior/Direito.

As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de novembro nas cidades de Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Goiânia (GO), São Luís (MA), Cuiabá (MT), Belém (PA), Macaé (RJ), Natal (RN), Palmas (TO), Vitória (ES) e Campo Grande (MS), nos locais e horários divulgados entre os dias 14 e 16 de novembro.

O prazo de validade da seleção será de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

SAIBA MAIS

Salários

Variam entre R$ 1.321,09 e R$ 4.894,08,

Cargos

Nível fundamental incompleto - Ajudante de Carga e Descarga (364).

Nível fundamental completo - Oficial de Produção (748).

Nível médio - Ajudante de Motorista Granel (6), Assistente Administrativo (6), Assistente de Logística (48), Oficial de Manutenção/Elétrica (6), Oficial de Manutenção/Mecânica (11), Operador de Gás (40), Técnico de Instalações (6) e Técnico de Segurança do Trabalho (6).

Nível superior - Profissional de Vendas Júnior (36), Profissional Junior/Comunicação Social (21), Profissional Junior/Direito (16), Profissional Júnior/Economia (23), Profissional Junior/Analista de Sistemas (6) e Profissional Junior em TI - Arquiteto de Soluções (6).