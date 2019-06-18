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Oportunidades

Leroy Merlin abre 250 vagas de trabalho; veja como se inscrever

Megaloja que será inaugurada no segundo semestre abriu oportunidades para nos setores de vendas, serviços, logística, atendente de caixa e administrativo / financeiro

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2019 às 15:18
Megaloja será construída na área do Aeroporto de Vitória e deve ser inaugurada entre setembro e outubro. Crédito: Gazeta Online
Boa notícia para quem quer trabalhar no comércio. A Leroy Merlin, gigante francesa de material de construção, decoração e jardinagem, já começou a receber currículo de candidatos interessados em atuar na loja que será inaugurada no segundo semestre. São cerca de 250 vagas de empregos diretos disponíveis no empreendimento. 
Obras da Leroy: como se candidatar às vagas de emprego
De acordo com a marca francesa, as chances são para atuar nos setores de vendas, serviços, logística, atendente de caixa e administrativo / financeiro.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected],  colocando no assunto a área de interesse.
A loja da Leroy Merlin está sendo construída em Vitória, na região do aeroporto. A licença para iniciar a construção do empreendimento foi liberada pela prefeitura em maio 
3,2 mil vagas de emprego no pico das obras da Vale
Na época da liberação da licença, o secretário de Desenvolvimento de Vitória, Márcio Passos, informou que durante a obra seriam gerados cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos. 
Já estamos em conversa com a empresa para que seja usada a plataforma TrabalhaVix para a contratação de mão de obra. Além das contratações diretas, também haverá vagas em empresas terceirizadas e para prestadores de serviços. Para a economia da Capital, um empreendimento como este é de extrema importância porque gera emprego, renda e impostos para o município, destacou o secretário.
A Leroy Merlin informou que, dos empregos diretos, serão contratados cerca de 400 profissionais, dos quais 178 no pico das obras. As chances serão para cargos como carpinteiro, pedreiro, pintor, entre outros. As contratações serão feitas por meio da construtora contratada para a execução das obras.
INAUGURAÇÃO EM SETEMBRO OU OUTUBRO
A loja deve ser inaugurada entre setembro e outubro deste ano, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da Cidade, Márcio Passos. Quando entrar em operação serão, de acordo com a empresa, 400 empregos, sendo 200 diretos e 200 indiretos. Para trabalhar na loja, as chances serão para operador de caixa, vendedor, além de profissionais para atuar no setor administrativo. Os cadastros poderão ser feitos no site www.leroymerlin.com.br.
A Leroy terá um galpão com 15.727m² de área de construção e estacionamento com capacidade para 338 automóveis e 11 motos. O investimento será mais de R$ 60 milhões. O grupo Leroy Merlin tem 42 lojas no Brasil em 11 Estados e no Distrito Federal. 
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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