Itapemirim abre processo seletivo para contratação de vários cargos

A prefeitura Municipal de Itapemirim abriu Processo Seletivo Simplificado de contratação temporária de 295 cargos do quadro geral do Município, em 24 áreas de atuação. As inscrições são online e seguem ate o próximo dia oito. Os salários variam entre: R$ 1.098,43 e R$ 6.4169,00.
As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço https://selecao.itapemirim.es.gov.br/ a partir do dia 03 de dezembro até ás 23h 59min do dia 08 de dezembro de 2018. A divulgação da listagem de classificação prévia e convocação dos candidatos para entrega da documentação pessoal e dos títulos informados na ficha de inscrição, está prevista para os dias 08 e 09 de dezembro.
O Processo Seletivo Simplificado será constituído de duas partes: avaliação de Títulos (comum a todos os cargos) e de Prova Prática, de caráter classificatório e eliminatório, somente para os cargos de: Auxiliar de Limpeza Pública; Inseminador; Motorista /Caminhão Compactador; Motorista/Caminhão Munk; Motorista/Transporte Coletivo; Motorista/Veículos Leves; Motorista/Veículos Pesados; Operador de Méquinas Pesadas/Escavadeira; Operador de Máquinas Pesadas/Pá Mecânica; Operador de Máquinas Pesadas/Retroescavadeira; Operador de Máquinas Pesadas/Trator Agrícola; Operador de Máquinas Pesadas/ Motoniveladora.
Confira os cargos:
-Auxiliar Administrativo - 31 vagas
-Auxiliar de Limpeza Pública - 158 vagas
-Coveiro - 02 vagas
-Educador Social - 10 vagas
-Eletricista de Automóvel - 01 vaga
-Inseminador - 01 vaga
-Mecânico - ( cadastro de reserva)
-Médico/Medicina do Trabalho - 01 vaga
-Motorista/Caminhão Compactador - 10 vagas
-Motorista Caminhão Munck - 01 vaga
-Motorista/Transporte Coletivo - 15 vagas
-Motorista/Veículos Leves - 22 vagas
-Motorista/Veículos Pesados - 15 vagas
-Operador de Máquinas Pesadas/ Escavadeira - 01 vaga
-Operador de Máquinas Pesadas/ Pá Mecânica - 02 vagas
-Operador de Máquinas Pesadas/Retroescavadeira - 07 vagas
-Operador de Máquinas Pesadas/Trator Agrícola - 06 vagas
-Operador de Máquinas Pesadas/ Motoniveladora - 02 vagas
-Professor II – Educação Física - 05 vagas
-Psicólogo - 02 vagas
-Técnico Agrícola ( cadastro de reserva)
-Técnico em Agrimensura (cadastro de reserva)
-Técnico de Segurança do Trabalho - 01 vagas
-Técnico em Tecnologia da Informação - 02 vagas