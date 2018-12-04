Itapemirim abre processo seletivo para contratação de vários cargos

As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas, exclusivamente por meio eletrônico, no endereçoa partir do dia 03 de dezembro até ás 23h 59min do dia 08 de dezembro de 2018. A divulgação da listagem de classificação prévia e convocação dos candidatos para entrega da documentação pessoal e dos títulos informados na ficha de inscrição, está prevista para os dias 08 e 09 de dezembro.